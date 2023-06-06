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Трагическая смерть на охоте: дело против генерала Шулте передано в прокуратуру

rus.tvnet.lv/LETA
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Генерал Юрис Шулте
Генерал Юрис Шулте Фото: Evija Trifanova/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру материалы дела на бывшего начальника Рижского регионального управления полиции генерала Юриса Шулте за убийство человека во время охоты, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Как сообщили в IDB, осенью 2022 года во время охоты сотрудник полиции произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего оружия и попал в человека, который от полученных травм скончался.

В ходе досудебного расследования к бывшему сотруднику Госполиции была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Генерал Шулте после трагического случая подал заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.

Как сообщалось, охота, во время которой погиб один из охотников, состоялась в конце ноября прошлого года в Стопиньском крае.

По данным агентства LETA, во время охоты погиб бизнесмен Янис Гаркалнс. Согласно данным Firmas.lv, Гаркалнс был владельцем охранного предприятия Alabais, зарегистрированного в Улброке. Также он вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской региональной криминальной полиции Андрея Созинова, был владельцем компании систем безопасности Shield Security Group.

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