Почему дамба Каховской ГЭС так важна и каковы последствия ее взрыва?

Вода из водохранилища снабжает Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году, а также Запорожскую АЭС, которая является крупнейшей в Европе. Она также помогает питать Каховскую гидроэлектростанцию.

Разрушение плотины усугубит текущие энергетические проблемы Украины. В этом году Россия потратила несколько недель на целенаправленное уничтожение важной украинской инфраструктуры.

Это также может разрушить систему каналов, орошающих большую часть юга Украины, включая Крым.

In the regard of destroying Kakhovska dam, let us remind you that the halls of Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Energodar are mined.

The station itself can now be left without the required amount of water for cooling. pic.twitter.com/MO0WZwCCeW — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Дамбу уже угрожали взорвать

С тех пор как 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, дамба Каховской ГЭС воспринималась как потенциальная цель. Она была захвачена Россией в начале вторжения и с тех пор находится под ее контролем.

В октябре 2022 года Украина вернула себе большую часть оккупированного Херсона. В то время президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предупредить Россию о том, чтобы она не взрывала плотину, которая затопит большую часть юга Украины. Тогда Зеленский утверждал, что российские войска заложили взрывчатку внутри дамбы.