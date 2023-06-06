Ранним утром во вторник, 6 июня, украинское оперативное командование "Юг" заявило, что российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Издание The Guardian обобщило наиболее важную информацию о плотине ГЭС.
Почему дамба Каховской ГЭС так важна и каковы последствия ее взрыва?
Каховская дамба на реке Днепр расположена примерно в 30 км к востоку от города Херсона. Разрушение дамбы будет иметь серьезные последствия не только для окружающей территории, но и для военных планов Украины.
Почему дамба так важна?
Дамба пересекает огромную украинскую реку Днепр, перекрывая крупный резервуар воды. Сама плотина имеет высоту 30 метров и ширину в сотни метров. Она была построена в 1956 году как часть Каховской гидроэлектростанции.
Водохранилище вмещает в себя около 18 кубических километров воды. Прорыв дамбы может затопить расположенные ниже населенные пункты, включая Херсон, который был освобожден украинскими войсками в конце прошлого года.
Вскоре после того, как Украина обвинила Россию во взрыве дамбы, глава Херсонского района призвал жителей эвакуироваться, предупредив, что "вода достигнет критической отметки в течение пяти часов".
Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023
Вода из водохранилища снабжает Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году, а также Запорожскую АЭС, которая является крупнейшей в Европе. Она также помогает питать Каховскую гидроэлектростанцию.
Разрушение плотины усугубит текущие энергетические проблемы Украины. В этом году Россия потратила несколько недель на целенаправленное уничтожение важной украинской инфраструктуры.
Это также может разрушить систему каналов, орошающих большую часть юга Украины, включая Крым.
In the regard of destroying Kakhovska dam, let us remind you that the halls of Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Energodar are mined.— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023
The station itself can now be left without the required amount of water for cooling. pic.twitter.com/MO0WZwCCeW
Дамбу уже угрожали взорвать
С тех пор как 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, дамба Каховской ГЭС воспринималась как потенциальная цель. Она была захвачена Россией в начале вторжения и с тех пор находится под ее контролем.
В октябре 2022 года Украина вернула себе большую часть оккупированного Херсона. В то время президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предупредить Россию о том, чтобы она не взрывала плотину, которая затопит большую часть юга Украины. Тогда Зеленский утверждал, что российские войска заложили взрывчатку внутри дамбы.
Президент заявил, что "разрушение дамбы будет означать катастрофу большого масштаба", и сравнил такие действия с применением оружия массового поражения.
Служба военной разведки Украины заявила, что "масштаб экологической катастрофы выйдет далеко за пределы Украины и затронет весь Черноморский регион".
При этом Россия обвинила Киев в обстреле дамбы и планировании ее разрушения.
После того как Украина в ноябре отвоевала Херсон, выявились значительные повреждения в дамбе Каховской ГЭС.
Что произошло к сегодняшнему дню?
В мае жители близлежащего села сообщили о постоянных наводнениях, обвинив в этом российскую армию. В беседе с информационным агентством Reuters местные жители рассказали, что уровень воды начал подниматься в апреле, иногда на 30 см в день, и с тех пор продолжает расти.
Украинские официальные лица заявили, что "подъем уровня воды в Днепре, повлекший затопление населенных пунктов в Запорожской области, связан с оккупацией Россией дамбы Каховской ГЭС".
Но они добавили, что не могут точно сказать, что российские силы делали на плотине, потому что сами не имели к ней доступа.
Представитель российского энергетического ведомства также предупредил в мае, что дамба может выйти из-под контроля из-за рекордно высокого уровня воды.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!