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Видео ⟩ В Сигулде пьяная женщина за рулем врезалась в машину, та въехала в здание Circle K

rus.tvnet.lv
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Авария в Сигулде
Авария в Сигулде Фото: Instagram/@sadursmelv

В ночь на вторник, 6 июня, в Сигулде произошло дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стала женщина в состоянии алкогольного опьянения, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.

По сообщению сотрудников правоохранительных органов, в ночь с 5 на 6 июня в Сигулде водитель автомобиля Seat столкнулся с припаркованным автомобилем BMW, который врезался в здание автозаправочной станции.

В аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции при проверке концентрации алкоголя установили, что водитель автомобиля Seat находилась в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем возбуждено дело об административном правонарушении.

По факту ДТП также возбуждено дело об административном правонарушении, а на месте принято решение о наложении штрафа.

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