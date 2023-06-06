Эксперт комментирует влияние взрыва Каховской ГЭС на военный потенциал РФ

В настоящее время неизвестно, почему была взорвана дамба, но это не может дать россиянам преимущества, так как наибольший ущерб придется на оккупированную Россией территорию Украины. В этом районе наверняка были русские окопы и другие укрепления. Если украинская армия решит наступать в этом районе, то проводить операции ВСУ будет еще проще, потому что минные поля и фортификационные сооружения будут затоплены, сказал Маклаков.

Взрыв плотины показывает масштаб войны, так как от этого очень сильно пострадает экология, отметил эксперт. "

Мы видим, что эта война с каждым днем становится все страшнее и страшнее. Если раньше мы видели нападения на население, то теперь мы видим масштабные экологические последствия", - подчеркнул эксперт.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

"Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне риска, необходимо: выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских", - предупредило МВД Украины.

Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.