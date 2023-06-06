Галкин пошутил о дронах над Москвой, чем вызвал гнев пропагандистов

На прошлой неделе комик и шоумен Максим Галкин выступил в Анталье. Некоторые его шутки не понравились российским пропагандистам. Стало известно, что в правоохранительные органы РФ якобы было подано заявление на супруга Аллы Пугачевой, пишет УНИАН.
По информации портала, пропагандисты требуют проверить Максима Галкина на предмет спонсирования ВСУ. Артист во время выступления указал, что организаторы его концерта - люди из Украины.
Во время номера Галкин пошутил про атаку дронов на Москву, которая состоялась на прошлой неделе. Юморист сказал, что дроны пролетели над его замком, но "не тронули его", потому что там хорошая аура.
Юморист шутил и про президента Беларуси Александра Лукашенко, которого якобы пытались заменить на двойника, чтобы завербовать и втянуть в войну с Украиной.
Пропагандисты в Сети уже заявили, что в правоохранительные органы РФ было подано заявление с просьбой проверить Галкина на предмет того, спонсирует ли он ВСУ.
Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, 16 сентября прошлого года внесли в реестр "иноагентов" РФ.
После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой". Сейчас артист подал в суд прошение снять с него данный статус "иноагента".
Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.
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