Видео ⟩ Из-за пробок водители в Риге нагло нарушают правила

При движении по улице Пушкина с односторонним движением водители выбирают правую полосу, предназначенную для поворота направо, однако вместо этого на пересечении с улицей Дзирнаву совершается поворот налево. Такое поведение создает хаос на и без того перегруженном перекрестке.

Женщина за рулем Mercedes-Benz не отрицает, что совершила нарушение: "Потому что мне нужно... ехать за детьми. Всю Ригу перекопали, терпеть не могу. Если всем нужно, пусть ездят, как нужно". Другой водитель сказал Bez Tabu, что неправильно понял дорожный знак и поэтому некорректно свернул.

Каждый водитель, с которым поговорил ведущий сюжета подверг критике организацию дорожного движения в Риге.

"Я до этого стоял в пробке на улице Пушкина, светофор пять раз показывал зеленый сигнал, ни одна машина не двинулась. Может, половину Риги не нужно закрывать?" - сказал автоводитель Мартиньш.

Глава департамента дорожного движения заявляет, что в ближайшие месяцы существенного улучшения дорожного движения в столице не ожидается.

"В ближайшее время ограничения даже усилится. Хорошая новость в том, что к концу года большая часть из них должна исчезнуть, но ограничения, необходимые для строительства Rail Baltica, останутся", - сказал передаче глава Управления дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс.

Никаких изменений не ожидается и на уже обсуждаемом перекрестке, где помочь сможет только полиция.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)