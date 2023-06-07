Немецкая рок-группа Rammstein ответила на обвинения в неподобающем поведении по отношению к женщинам со стороны фронтмена Тилля Линдеманна. Группа обратилась за консультацией юристов во время своего нынешнего тура, который начался в Вильнюсе и продолжится 7 июня в Мюнхене, пишет информационное агентство DPA.
Секс-скандал вокруг Rammstein: в турне внесены изменения
Информацию о том, что Rammstein наняли команду юристов подтвердили издание Die Weilt и телекомпания WDR. Издание Bild, ссылаясь на свои источники, говорит о возможном распаде коллектива.
Напомним, европейские гастроли группы Rammstein - Europa Stadion Tour - начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. Ирландская фанатка, которая побывала на нем, выдвигает серьезные обвинения против фронтмена Линдеманна и его команды. К ней присоединились и другие женщины. Некоторые из них описали ситуации как "пугающие".
СМИ сообщали, что на концерте Rammstein отбирались девушки, у которых интересовались, не хотели ли они посетить вечеринку после шоу. Некоторые даже якобы соглашались на сексуальные действия.
Скандал возник после истории ирландки Шелби Линн, которая сообщила, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку в Вильнюсе. На этой вечеринке Тилль Линдеманн пригласил ее в отдельную комнату, где угощал текилой и склонял к сексу. Линн уточнила, что проснулась на утро с синяками и кровоподтеками, однако что было накануне - не помнит.
Подробнее:
Rammstein заявили, что данные обвинения очень серьезные и затрагивают деятельность группы. Они сообщили фанам, что им важно, чтобы на концерте и после него было безопасно. Музыканты попросили избегать преждевременных суждений о произошедшем.
В Мюнхене со среды запланированы четыре концерта. Уже известно об изменениях - фанатам нельзя будет стоять перед сценой, а после выступления не будет вечеринок.
Галерея: Rammstein в Риге
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!