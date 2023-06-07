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Украина: Россияне пытаются попасть на правый берег Днепра, выдавая себя за эвакуированных гражданских

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

Группы российских диверсантов пытаются попасть на правый берег Днепра, выдавая себя за мирных жителей, эвакуированных после подрыва Каховской ГЭС, предупреждает украинский Центр национального сопротивления.

"Российские солдаты переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местными жителями, которые эвакуировались на правый берег Днепра. Таким образом оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС, чтобы перебросить диверсионные и разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области", - говорится в сообщении центра.

Напомним, во вторник утром российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС.

Гидроэлектростанция находится под контролем российской армии, однако после подрыва дамбы затопило как территории на правом берегу Днепра, которые контролирует Украина, так и оккупированные Россией территории на левом берегу. Наибольшие угрозы затопления - у левого берега реки.

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