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Минобороны Украины: ВСУ перешли в наступление под Бахмутом

rus.tvnet.lv
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Украинский военнослужащий из 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимней кампании Вооруженных сил Украины готовится к обстрелу из миномета своих позиций на линии фронта возле Бахмута.
Украинский военнослужащий из 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимней кампании Вооруженных сил Украины готовится к обстрелу из миномета своих позиций на линии фронта возле Бахмута. Фото: Stringer

О том, что украинская армия перешла в наступление под Бахмутом, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, за сутки украинские военные продвинулись "на разных участках бахмутского направления на расстояние от 200 до 1100 метров".

В то же время российские силы на этом направлении перешли к обороне и пытаются удержать занятые позиции.

По заявлению Маляр, "на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, которая задействует десантно-штурмовые отряды", а "вагнеровцы" остаются кое-где в тыловых подразделениях".

В свою очередь, в Министерстве обороны РФ подтвердили, что ВСУ пытались прорвать оборону российских сил в районе Бахмута. По словам Минобороны РФ, российские войска отразили восемь атак ВСУ в направлении западной окраины Бахмута, поселка Ягодное, сел Дубово-Василевка, Андреевка, Орехово-Василевка и Клещеевка.

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