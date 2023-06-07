Минобороны Украины: ВСУ перешли в наступление под Бахмутом

По ее словам, за сутки украинские военные продвинулись "на разных участках бахмутского направления на расстояние от 200 до 1100 метров".

В то же время российские силы на этом направлении перешли к обороне и пытаются удержать занятые позиции.

По заявлению Маляр, "на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, которая задействует десантно-штурмовые отряды", а "вагнеровцы" остаются кое-где в тыловых подразделениях".