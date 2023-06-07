Минобороны Украины: ВСУ перешли в наступление под Бахмутом

О том, что украинская армия перешла в наступление под Бахмутом, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
По ее словам, за сутки украинские военные продвинулись "на разных участках бахмутского направления на расстояние от 200 до 1100 метров".
В то же время российские силы на этом направлении перешли к обороне и пытаются удержать занятые позиции.
По заявлению Маляр, "на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, которая задействует десантно-штурмовые отряды", а "вагнеровцы" остаются кое-где в тыловых подразделениях".
В свою очередь, в Министерстве обороны РФ подтвердили, что ВСУ пытались прорвать оборону российских сил в районе Бахмута. По словам Минобороны РФ, российские войска отразили восемь атак ВСУ в направлении западной окраины Бахмута, поселка Ягодное, сел Дубово-Василевка, Андреевка, Орехово-Василевка и Клещеевка.