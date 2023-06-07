Ср, 7.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Прощание с актрисой Лилитой Озолиней состоится в понедельник в театре "Дайлес"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Актриса театра и кино Лилита Озолиня
Актриса театра и кино Лилита Озолиня Фото: Jānis Deinats/TVNET krāsu korekcija

Театр "Дайлес" сообщил сегодня, 7 июня, что прощание с актрисой театра Лилитой Озолиней состоится в понедельник, 12 июня, с 12:00 до 13:30 в театре "Дайлес", в Стеклянном зале на втором этаже фойе.

Новость о смерти актрисы Лилиты Озолини пришла неожиданно в понедельник, 5 июня.

Лилита Озолиня завоевала широкую зрительскую любовь благодаря своим крупным киноролям, по которым многие миллионы людей в бывших советских республиках больше узнавали о Латвии.

Вклад Лилиты Озолини в искусство театра и кино Латвии неизмерим и бессмертен - только зная ее, можно было открыть многогранность и богатство, которые исходили от ее личности и воплощались во всех ее ролях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх