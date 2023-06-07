Прощание с актрисой Лилитой Озолиней состоится в понедельник в театре "Дайлес"

Театр "Дайлес" сообщил сегодня, 7 июня, что прощание с актрисой театра Лилитой Озолиней состоится в понедельник, 12 июня, с 12:00 до 13:30 в театре "Дайлес", в Стеклянном зале на втором этаже фойе.
Новость о смерти актрисы Лилиты Озолини пришла неожиданно в понедельник, 5 июня.
Лилита Озолиня завоевала широкую зрительскую любовь благодаря своим крупным киноролям, по которым многие миллионы людей в бывших советских республиках больше узнавали о Латвии.
Вклад Лилиты Озолини в искусство театра и кино Латвии неизмерим и бессмертен - только зная ее, можно было открыть многогранность и богатство, которые исходили от ее личности и воплощались во всех ее ролях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!