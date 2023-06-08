Жители Новой Каховки сообщили, что россияне разместили взрывчатку перед подрывом ГЭС

"Жители оккупированной Новой Каховки подтверждают информацию о том, что россияне перед взрывом дамбы разместили взрывчатку. Никто из местных не слышал прилета. Звук доносился из-под земли. Из-за большого количества взрывчатки волна ударила в электростанцию, и именно это вызвало самые большие разрушения", - говорится в сообщении администрации.

Отмечается также, что в 3 часа ночи россияне осознали, что натворили, и начали эвакуировать своих, однако мирных жителей не предупредили.

Согласно неподтвержденной информации, в результате взрыва на ГЭС погибли 20-30 исполнителей этого приказа. Информация уточняется, рассказали в администрации.

"Россияне понимают и знают, кто на самом деле виновен в уничтожении ГЭС. Им не жаль мирных жителей. Ждем снимков со спутника, которые смогут доказать вину в намеренном уничтожении ГЭС", - указала военная администрация Новой Каховки.