В выходные в Елгаве пройдет международный фестиваль песчаных скульптур

В этом году в фестивале примут участие скульпторы из Индонезии, США, Монголии, Испании, Нидерландов, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии. Тема фестиваля "Мировые хиты" вдохновила их выразить в песчаном искусстве всемирно известные песни, такие как Hotel California, Somewhere over the rainbow, No Woman No Cry, Take On Me и другие, визуализируя чувства, вызываемые известными песнями.