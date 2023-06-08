В выходные в Елгаве пройдет международный фестиваль песчаных скульптур

17 скульпторов из 9 стран воссоздадут на песке мировые музыкальные хиты. В дни открытия фестиваля пройдут концерты латвийских музыкантов и разнообразная программа отдыха для семей с детьми.

В этом году в фестивале примут участие скульпторы из Индонезии, США, Монголии, Испании, Нидерландов, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии. Тема фестиваля "Мировые хиты" вдохновила их выразить в песчаном искусстве всемирно известные песни, такие как Hotel California, Somewhere over the rainbow, No Woman No Cry, Take On Me и другие, визуализируя чувства, вызываемые известными песнями.

Самым амбициозным произведением искусства в Парке песчаных скульптур станет демонстрационная скульптура латвийских скульпторов Карлиса и Майи Илес. Их вдохновила песня Yellow Submarine группы The Beatles.

В субботу, 10 июня, в концертном зале под открытым небом Mītava на Почтовом острове выступят Лаурис Рейникс, Credo и De Speakable, а в воскресенье, 11 июня, посетителей фестиваля порадуют Very Cool People и Паула Сайя, группы Sudden Lights и Dzelzs vilks. На острове также будет организована обширная программа с аттракционами, шоу и представлениями для семей с детьми. Парк будет открыт с 10 утра до 11 вечера.

Билеты на фестиваль можно купить в Biļešu paradīze.