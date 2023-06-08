Трансляция ⟩ Генпрокурор Стуканс поясняет свои высказывания об убийстве в Екабпилсе. Пресс-конференция

В интервью журналу Ieva Стуканс высказал критику в адрес адвоката женщины, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей.

Реагируя на эти высказывания, Латвийский совет присяжных адвокатов обратится в Совет по юстиции с просьбой провести проверку заявлений генерального прокурора Юриса Стуканса в адрес адвоката убитой в Екабпилсе женщины. Проверка в случае негативного заключения и при поддержке Сейма может закончиться увольнением Стуканса.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который до этого длительно преследовал ее. Женщина регулярно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но защиты не получила.

По распоряжению начальника Госполиции Арманда Рукса проводится проверка действий полицейских. Расследование ведет и прокуратура.

Полиции до сих пор не удалось задержать Русиньша, и допускается, что он мог совершить самоубийство.