Близорукость во время экзаменов может оказаться ложной тревогой

Очки с минусом не станут решением

В случае ложной близорукости минусы могут быть совсем небольшими - до одной диоптрии, а также до двух, трех или даже более диоптрий. Однако худший вариант, который можно предпринять при лечении псевдомиопии, - сдаться усталости и прибегнуть к минусовым очкам. Еще хуже, если одни очки с минусом вскоре сменят другие, еще более сильные. Хотя и есть ощущение, что зрение вдаль действительно улучшается с минусовыми очками, эти очки не решают суть проблемы, ведь глазная мышца все равно остается напряженной.

Таким образом, ложная близорукость переходит в хроническое состояние. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать очки для коррекции ложной близорукости. Иногда офтальмологи могут порекомендовать попробовать так называемые очки от усталости. В основе их линз лежит необходимая в повседневности оптическая сила, а в нижней части линзы находится зона с плюсом (0,4 или 0,6 диоптрии), которая, продолжительно работая или проводя время у экрана компьютера или телефона, поможет расслабить цилиарную мышцу, предохраняя ее от развития чрезмерного тонуса.