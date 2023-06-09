Близорукость во время экзаменов может оказаться ложной тревогой

Констатировав, что зрение в последнее время ухудшилось, а при взгляде вдаль изображение кажется нечетким и расплывчатым, человек идет к оптометристу или офтальмологу, специалист проводит различные тесты и делает вывод - у вас псевдомиопия!
Что такое псевдомиопия, какое влияние на зрение оказывает перенапряжение и как уменьшить неприятные симптомы псевдомиопии, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети "Apotheka" Марите Шукеле
"Псевдомиопия - это ложная близорукость, вызванная перенапряжением кольцевидной или цилиарной мышцы глаза. Эти нарушения зрения становятся особенно актуальными во время сессий и экзаменов, но псевдомиопию лечат иначе, чем очками", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Что происходит с моими глазами?
Глаза - это сложный и деликатный орган зрения, который также приводится в действие мышцами. Цилиарная мышца глаза представляет собой кольцо, соединенное с хрусталиком тонкими связками (цинновыми связками). В момент, когда человек смотрит вдаль, эта цилиарная мышца не напряжена, цинновые связки слегка растянуты, а хрусталик уплощен, но как только глаза снова должны сфокусироваться на близко расположенном предмете, со стороны цилиарной мышцы требуется усилие, мышца напрягается и кривизна хрусталика также меняется, глаз адаптируется так, чтобы четко видеть расположенный рядом предмет.
Однако бывают ситуации, когда при излишнем утомлении глаз и зрении, например, многочасовой работой за компьютером, цилиарная мышца вынуждена постоянно находиться в состоянии напряжения. А потом в какой-то момент уже не может избавиться от этого состояния повышенного тонуса, и человек вскоре начинает жаловаться, что, глядя вдаль, картинка кажется расплывчатой, туманной, неясной.
"Это похоже на то, когда мы чрезмерно увлекаемся чрезмерными физическими нагрузками или, например, работой в саду, мышцы спины также напрягаются, мышцы больше не в состоянии расслабиться, поэтому возникает боль и становится трудно двигаться.
Подобное происходит и с глазами.
Поэтому офтальмолог при осмотре пациента обязательно задаст несколько вопросов о вашей работе и образе жизни. Он также проведет различные тесты с использованием специального лекарства, расширяющего зрачки глаз, чтобы можно было более тщательно оценить внутреннюю оболочку глаза", - разъясняет фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Последствия перегрузки
О ложной близорукости или псевдомиопии могут свидетельствовать также жалобы на сухость в глазах, ощущение инородного тела, иногда - боль, слезотечение, кажущееся туманным, нечетким зрение, и зачастую как сопутствующий симптом - неприятные ощущения от света и головные боли в лобной части. Для облегчения самочувствия можно использовать искусственные слезы, которые не только увеличивают количество слез в глазах, но и улучшают их состав. Ложная близорукость бывает временным и преходящим состоянием, возникающим после периодов интенсивной работы, когда приходилось много читать или подолгу работать за компьютером.
Однако бывает, что в цилиарной мышце образовался спазм, и она уже не может расслабиться самостоятельно. "Иногда это случается не только вследствие переутомления, но и вследствие воспаления глаз, а также после травм", - говорит фармацевт Марите Шукеле. "Однако чаще всего ложная миопия поражает молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, что связано с большими нагрузками при учебе или проведении времени за умными устройствами".
Очки с минусом не станут решением
В случае ложной близорукости минусы могут быть совсем небольшими - до одной диоптрии, а также до двух, трех или даже более диоптрий. Однако худший вариант, который можно предпринять при лечении псевдомиопии, - сдаться усталости и прибегнуть к минусовым очкам. Еще хуже, если одни очки с минусом вскоре сменят другие, еще более сильные. Хотя и есть ощущение, что зрение вдаль действительно улучшается с минусовыми очками, эти очки не решают суть проблемы, ведь глазная мышца все равно остается напряженной.
Таким образом, ложная близорукость переходит в хроническое состояние. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать очки для коррекции ложной близорукости. Иногда офтальмологи могут порекомендовать попробовать так называемые очки от усталости. В основе их линз лежит необходимая в повседневности оптическая сила, а в нижней части линзы находится зона с плюсом (0,4 или 0,6 диоптрии), которая, продолжительно работая или проводя время у экрана компьютера или телефона, поможет расслабить цилиарную мышцу, предохраняя ее от развития чрезмерного тонуса.
"Нет оснований опасаться, что глаза привыкнут к таким очкам и уже не смогут полноценно функционировать без такой плюсовой оптики. Сегодня, когда наша работа в основном связана с компьютером и зрением вблизи, у глаз есть довольно мало времени, когда цилиарная мышца может расслабляться", - добавляет фармацевт Apotheka Марите Шукеле, подчеркивая, что, если специалист порекомендовал очки от усталости, в этом выборе не должно быть никаких сомнений.
Что еще может вызывать ложную близорукость?
Ложную близорукость также могут вызывать:
- неврологическое заболевание;
- травмы;
- воспаление глаз (увеит);
- инфекционные заболевания;
- длительное чтение или работа за компьютером;
- стресс;
- сухость глаз;
- напряженная шея.
Как уменьшить неприятные симптомы псевдомиопии?
1. Выписанные врачом глазные капли. Они расширяют зрачок глаза и расслабляют мышцы. Эти капли можно использовать и в диагностических целях – если после закапывания их в глаза как бы улучшается зрение вдаль, это признак ложной близорукости. Эти лекарства назначаются врачом, чтобы помочь расслабить цилиарную мышцу глаза.
2. Регулярная тренировка цилиарной мышцы, фокусируя взгляд вблизи, а затем снова вдаль.
3. При работе за компьютером или чтении необходимо соблюдать правильную дистанцию – расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее вытянутой руки. Экран компьютера должен располагаться так, чтобы при взгляде на него взгляд глаз был направлен немного вниз и свет экрана не светил прямо в глаза.
4. Режим работы и отдыха. Если ваша повседневная работа требует длительной работы за компьютером, после каждых 20 минут работы или чтения рекомендуется смотреть вдаль не менее 20 секунд, чтобы расслабить глаза, и поморгать не менее 20 раз, чтобы восстановить слезную пленку.
5. Искусственные слезы. Если глаза кажутся раздраженными, можно использовать капли искусственной слезы.
6. Расслабляющие компрессы для глаз. Можно смочить мягкое теплое полотенце, приложить его к глазам и немного поспать. Они снимают напряжение после рабочего дня.
7. Ежедневно выполнять различные упражнения для расслабления глаз. Глазам понравится, если время от времени смотреть в разные стороны (вправо, влево, по диагонали), если вращать глазами сначала по часовой стрелке, а затем в противоположном направлении, если закрыть глаза и помассировать их.
8. Позаботиться о приеме е витамины и микроэлементов, необходимых для хорошего зрения. И цинк, и витамин А важны для поддержания функции зрения, а жирные кислоты омега-3 также следует принимать для профилактики зрения. Витамины группы В улучшают цветовосприятие и адаптацию зрительного аппарата в темноте, а витамин С укрепляет сосуды и капилляры, предотвращая преждевременное развитие катаракты.
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