Под Ригой за насилие над 16-летней задержан мужчина. Он вышел из тюрьмы всего за 5 дней до этого

В полицию обратилась 16-летняя девушка, которая сообщила правоохранителям, что 1 июня в отношении нее было совершено сексуальное насилие. Около 18:00 девушка вышла из автобуса в Валдлаучи, и на нее набросился мужчина. Он насильно удерживал девушку за руки, зажимал ей рот, трогал грудь и заставлял показывать половые органы, а затем скрылся с места происшествия.

2 июня был задержан мужчина 1968 года рождения, ранее неоднократно судимый за преступления сексуального характера. Упомянутый мужчина был выпущен из тюрьмы всего за пять дней до совершения преступления.

Мужчина признан подозреваемым по статье Уголовного закона о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и помещен под арест. Такое преступление может быть наказано лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.