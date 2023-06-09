Фото, видео ⟩ В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом

В российском городе Воронеже на юго-западе страны разбился беспилотник, сообщил губернатор области Александр Гусев. Telegram-каналы сообщают, что начиненный взрывчаткой БПЛА врезался в жилой дом. На видео в социальных сетях, видно, как дрон врезается примерно в середину многоквартирного дома и взрывается.
В результате удара минимум в восьми квартирах дома выбило окна. По данным Telehgram-канала Baza, из-за взрыва на крыше дома напротив начался пожар, но жильцы смогли его самостоятельно потушить.
На месте происшествия работают службы. Гусев сообщил, что в результате инцидента от ранений осколками стекла пострадали не менее трех человек, но все они отказались от госпитализации. Позднее Гусев сообщил, что в квартире, в которую попал беспилотник, не было людей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с падением беспилотника и сообщил, что перед этим дрон был сбит. "Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит, и, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Но детали уточняются. Работает специальная комиссия", - цитирует его Telegram-канал "Маяк".
Другие Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, пишут, что целью БПЛА мог быть авиационный завод на ул. Циолковского, но из-за радиопомех он якобы сбился с пути и врезался в многоквартирный дом. Официальных подтверждений этому пока нет. По версии Baza, дрон мог лететь в сторону аэродрома Балтимор, но сбился с курса.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
#Russia A drone allegedly fell down in Voronezh. As a result, the facade of one of a residential building was seriously damaged. The authorities of the region report that two people were injured. pic.twitter.com/GETsEkVuZi— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 9, 2023
A Ukrainian Drone has reported Struck a High-Rise Residential Building in the Western Russian City of Voronezh after it was claimed to have been “Disabled” by Electronic Warfare Systems as it approached an Aircraft Factory in the City; Local Officials have stated that at least 3… pic.twitter.com/FZUNBihawJ— OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2023
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