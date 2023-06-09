Пт, 9.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото, видео ⟩ В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Последствия попадания беспилотника в многоэтажный дом в Воронеже, 09.06.2023 г.
Последствия попадания беспилотника в многоэтажный дом в Воронеже, 09.06.2023 г. Фото: twitter.com/HannaLiubakova

В российском городе Воронеже на юго-западе страны разбился беспилотник, сообщил губернатор области Александр Гусев. ​Telegram-каналы сообщают, что начиненный взрывчаткой БПЛА врезался в жилой дом. На видео в социальных сетях, видно, как дрон врезается примерно в середину многоквартирного дома и взрывается.

В результате удара минимум в восьми квартирах дома выбило окна. По данным Telehgram-канала Baza, из-за взрыва на крыше дома напротив начался пожар, но жильцы смогли его самостоятельно потушить.

На месте происшествия работают службы. Гусев сообщил, что в результате инцидента от ранений осколками стекла пострадали не менее трех человек, но все они отказались от госпитализации. Позднее Гусев сообщил, что в квартире, в которую попал беспилотник, не было людей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с падением беспилотника и сообщил, что перед этим дрон был сбит. "Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит, и, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Но детали уточняются. Работает специальная комиссия", - цитирует его Telegram-канал "Маяк".

Другие Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, пишут, что целью БПЛА мог быть авиационный завод на ул. Циолковского, но из-за радиопомех он якобы сбился с пути и врезался в многоквартирный дом. Официальных подтверждений этому пока нет. По версии Baza, дрон мог лететь в сторону аэродрома Балтимор, но сбился с курса.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх