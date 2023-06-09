Фото, видео ⟩ В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом

В результате удара минимум в восьми квартирах дома выбило окна. По данным Telehgram-канала Baza, из-за взрыва на крыше дома напротив начался пожар, но жильцы смогли его самостоятельно потушить.

На месте происшествия работают службы. Гусев сообщил, что в результате инцидента от ранений осколками стекла пострадали не менее трех человек, но все они отказались от госпитализации. Позднее Гусев сообщил, что в квартире, в которую попал беспилотник, не было людей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с падением беспилотника и сообщил, что перед этим дрон был сбит. "Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит, и, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Но детали уточняются. Работает специальная комиссия", - цитирует его Telegram-канал "Маяк".