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Видео ⟩ Пожар в Огрской больнице: пациент получил ожог 20% тела

rus.tvnet.lv
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Курение. Иллюстративное фото
Курение. Иллюстративное фото Фото: fongbeerredhot/Shutterstock

В Огрской больнице мужчина курил сигарету под одеялом, нарушив правила внутреннего распорядка больницы. В результате загорелась кровать, пламя перекинулось на человека и он получил ожог 20% тела, сообщает программа Degpunktā.

председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв заявил, что пациент грубо нарушил правила внутреннего распорядка медучреждения, которые подписал при входе в отделение.

Он сказал: "Хорошо, что мы заранее провели инструктаж по пожарной безопасности, потому что две медсестры среагировали очень быстро и потушили это возгорание, а также сразу же начали оказывать помощь".

Инцидент произошел В четверг, 8 июня, вскоре после 22:00 вечера.

Всего с третьего этажа больницы было эвакуировано 30 человек. VUGD не располагает информацией о каких-либо происшествиях во время эвакуации.

Благодаря оперативным и правильным действиям персонала больницы Огре, последствия пожара были минимальными, подтвердили в VUGD.

В VUGD также рассказали, что в прошлом году пожарные потушил три пожара в медицинских учреждениях (больницах, поликлиниках, санаториях), а в этом году - три пожара до 8 июня.

В бытовых ситуациях неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожное курение, является наиболее частой возможной причиной пожаров.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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