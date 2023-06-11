"Город астероидов": зачем смотреть новый фильм Уэса Андерсона - непонятно. Но все равно чертовски приятно

Весь этот контекст в "Городе астероидов" всплывает всего пару раз - когда где-то за горизонтом поднимается ставший привычным ядерный гриб после испытания очередной бомбы и в поворотном эпизоде в середине истории, о котором не стоит рассказывать заранее. В фокусе же, как принято у Андерсона, - комедийно-мелодраматические взаимоотношения персонажей, которых, как всегда, немерено и которые выглядят точь-в-точь как голливудские звезды первой величины.

Уэс Андерсон на съемках "Города астероидов" Фото: SCANPIX

Человеческая энергия - главный инструмент Андерсона, с помощью которого он вновь и вновь втягивает зрителя в водоворот хорошо знакомых нам лиц. Не исключено, что в этом во многом и замысел постановщика - засилье экрана звездами Голливуда создает ощущение доброй, давно известной компании - как будто приехал на праздник к бабушке, где собралась вся огромная семья и десятки веселых друзей.

Негоже будет перечислять здесь полный каст "Города астероидов", но, вероятно, придется - в течение ста минут экранного времени роли ваших близких и немного нелепых друзей будут исполнять Скарлетт Йоханссон, Джейсон Шварцман (вероятно, одна из лучших его ролей), Том Хэнкс, Стив Карелл, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Уиллем Дефо, Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Мэтт Диллон (привет, "Дом, который построил Джек"), Джефф Голдблюм (нужно просто увидеть), София Лиллис, Боб Балабан - и это еще даже не все приметные артисты.

Видео: Трейлер фильма "Город астероидов"