На экранах кинотеатров - "Город астероидов", новый фильм визионера Уэса Андерсона (сейчас он особенно популярен из-за тренда в интернете, имитирующего его киноманеру). Новинка ожидаемо практически ничем не отличается от других работ режиссера, однако все равно достойна просмотра. Подробнее - в разборе от автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".
"Город астероидов": зачем смотреть новый фильм Уэса Андерсона - непонятно. Но все равно чертовски приятно
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Город астероидов"/Asteroid City
- США, 2023
- Комедия, драма, мелодрама
- Режиссер: Уэс Андерсон
- В ролях: Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Стив Карелл
1955 год. Вымышленный город Asteroid City (Город астероидов) в одном из пустынных штатов США у кратера, оставшегося после падения астероида тысячи лет назад. Именно в нем на съезд наблюдателей за звездами собираются самые разные персонажи - военный фотограф, его богатый тесть, кинозвезда, талантливые дети, ученые и многие другие. Все идет своим чередом, пока не происходит нечто, способное изменить ход мировой истории.
Уэс Андерсон снова обращается к прошлому - к XX веку, ставшему одним из главных героев многих его фильмов, в том числе предыдущего - "Французский вестник". "Город астероидов" же ненавязчиво, но явно связан с эпохой мрачной фантастики в американском кино 50-х. Именно тогда, после начала холодной войны, в США появилась целая серия sci-fi фильмов на тему пришельцев и ядерной угрозы - от достойных и культовых ("День, когда остановилась Земля", "Вторжение похитителей тел", "Годзилла" в Японии) до провальных (но иногда все равно культовых, как "План 9 из открытого космоса").
Весь этот контекст в "Городе астероидов" всплывает всего пару раз - когда где-то за горизонтом поднимается ставший привычным ядерный гриб после испытания очередной бомбы и в поворотном эпизоде в середине истории, о котором не стоит рассказывать заранее. В фокусе же, как принято у Андерсона, - комедийно-мелодраматические взаимоотношения персонажей, которых, как всегда, немерено и которые выглядят точь-в-точь как голливудские звезды первой величины.
Человеческая энергия - главный инструмент Андерсона, с помощью которого он вновь и вновь втягивает зрителя в водоворот хорошо знакомых нам лиц. Не исключено, что в этом во многом и замысел постановщика - засилье экрана звездами Голливуда создает ощущение доброй, давно известной компании - как будто приехал на праздник к бабушке, где собралась вся огромная семья и десятки веселых друзей.
Негоже будет перечислять здесь полный каст "Города астероидов", но, вероятно, придется - в течение ста минут экранного времени роли ваших близких и немного нелепых друзей будут исполнять Скарлетт Йоханссон, Джейсон Шварцман (вероятно, одна из лучших его ролей), Том Хэнкс, Стив Карелл, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Уиллем Дефо, Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Мэтт Диллон (привет, "Дом, который построил Джек"), Джефф Голдблюм (нужно просто увидеть), София Лиллис, Боб Балабан - и это еще даже не все приметные артисты.
Видео: Трейлер фильма "Город астероидов"
Воспринимать это как реальность не получится даже при желании, но режиссер к этому и не стремится, более того - противостоит. Как правильно сообразили блогеры, повторяющие Wes Anderson trend (недавно такое видео сделал и RUS TVNET), форма здесь превалирует над содержанием и даже становится им. Кого-то это откровенно выбесит, но феномен популярности такого подхода стал международным, и впору задаться вопросом: не живем ли мы все в фильме Уэса Андерсона? Пусть и не настолько сказочном.
Вывод: "Город астероидов" талантливо срежиссирован, очаровательно снят и потрясающе сыгран, но мало кому во время просмотра не придет в голову вопрос - на кой черт это смотреть? Новый фильм Уэса Андерсона - очаровательная глупость, что-то вроде любопытного деликатеса - жареных пауков или сыра с личинками - полноценно насытиться им невозможно, да и польза для организма сомнительна, но изредка можно и попробовать. В этом Андерсон сродни Вуди Аллену, который всю жизнь снимает одно и то же кино и, вероятнее всего, для себя одного. Что ж, автор "Города астероидов" хотя бы делает это более масштабно.
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