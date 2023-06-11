Дидрихсоне, Рива и другие гости на концерте Лободы: "С вами уютно и тепло"

В субботу, 10 июня на площадке Wondersala почти год спустя выступила украинская певица Светлана Лобода. Артистка в очередной раз доказала, что все "люди как люди", а она - супер-звезда! Почти 2 часа зрители на Андрейсале пели и танцевали под хорошо знакомые хиты, а также новые треки на украинском языке.
К 20:00 на Андрейсалу стали прибывать гости. Многие несли в руках украинские флаги.
Среди посетителей концерта можно было заметить различных латвийских политиков, блогеров и инфлюенсеров. Таких как Элина Дидрихсоне, Маркус Рива, Виктор Щербатых и многие другие.
Галерея: Зрители на концерте Светланы Лободы
"Так уютно и тепло с вами", - сказала Светлана Лобода зрителям. Она не стала скрывать, что здесь в Латвии, в Риге живет не только она, но и ее семья. За это время Рига стала для нее родной.
"Уже больше года в моей стране, в моей Украине идет беспощадная, ужасная, просто несправедливая война и русские солдаты убивают наших детей, убивают наших женщин, пытают наших ребят. И, конечно, каждый человек, который понимает, что такое война, а мы это понимаем (украинцы хорошо это понимают), просто каждый день молятся о том, чтобы эта война закончилась", - сказала она со сцены.
Светлана Лобода подчеркнула, что знает, как Латвия поддерживает украинцев: "Я очень благодарю Латвию за помощь, за поддержку".
Она напомнила про недавнюю трагедию на Каховской ГЭС, а потому часть денег с концерта будет направлена на помощь людям, которые пострадали там. Лобода поблагодарила людей за невероятную поддержку, которые они оказывают Украине.
"Я очень надеюсь, что вы уйдете отсюда счастливыми. По крайней мере, мы поставили такую цель перед собой, и я знаю, что мы вместе ее добьемся. Мы начинаем друзья", - подчеркнула она.
Концерт начался с песни легендарного украинского исполнителя Кузьмы Скрябина "Нiкому то не треба", после продолжился треком "Молитва", который увидел свет в начале войны. Далее прозвучала важная для артистки песня о непокорности, свободе и силе украинцев - "По-украински".
Светлана Лобода не разочаровала публику - со сцены Wondersala прозвучали такие хиты как "Родной", "Молоко", "Пуля-дура", "Текила-любовь", "Парень", "40 градусов", "Твои глаза", "Новый Рим", "Случайная", "Американо", "К черту любовь", "Инстадрама".
Были и ставшие уже популярными вещи с нового альбома Made in U - "Города", "Гринго", "Курок", "Девочка" и "Целоваться".
Перед финалом зал взорвал супер-хит SuperStar и "Пора домой", после чего артистка представила всю свою команду, состоящую из латвийских музыкантов и очаровательных танцовщиц.
На бис Светлана с украинским флагом на плечах спела народную песню "Щедрик", которая приобрела всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. "Слава Украине!" - воскликнула в конце артистка и покинула сцену.
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