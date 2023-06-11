Дидрихсоне, Рива и другие гости на концерте Лободы: "С вами уютно и тепло"

"Так уютно и тепло с вами", - сказала Светлана Лобода зрителям. Она не стала скрывать, что здесь в Латвии, в Риге живет не только она, но и ее семья. За это время Рига стала для нее родной.

"Уже больше года в моей стране, в моей Украине идет беспощадная, ужасная, просто несправедливая война и русские солдаты убивают наших детей, убивают наших женщин, пытают наших ребят. И, конечно, каждый человек, который понимает, что такое война, а мы это понимаем (украинцы хорошо это понимают), просто каждый день молятся о том, чтобы эта война закончилась", - сказала она со сцены.