Можно ли людям есть корм для домашних животных?

Если корм не испорчен, он для здоровья человек безвреден. По крайней мере, в краткосрочной перспективе, указывает издание.

Большинство кормов для домашних животных изготавливается из остатков человеческой пищи или побочных продуктов, таких как кости, субпродукты животных, а также побочных продуктов переработки сои и зерна.

Источник происхождения корма для животных такой же, как и для человеческой пищи. Поэтому он не токсичен и в случае чрезвычайной ситуации или любознательности здоровью человека не повредит.

Эксперты говорят, что длительное употребление корма для животных пользы человеку не принесет. Нужно принять во внимание, что корм для животных создан для нужд соответственного животного, а не человека.

Например, в корм для собак добавлен витамин К, который в больших количествах может быть вреден человеку. Кроме того, организмы собак и котов производят витамин С, который человеку должен поступать с пищей.