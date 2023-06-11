Видео ⟩ В Украине 700 000 человек остались без надлежащего доступа к питьевой воде

Devastating aftermath of the Russian military's explosion at the #Kahovka Reservoir dam: villages flooded, leaving people displaced and forced to live in tents on occupied territory. Urgent action is needed to provide aid and support to those affected. #Disaster #UkraineWar️ pic.twitter.com/7nnU3hxY2A — Serge (@skorsun) June 10, 2023

По его словам, проблемы с питьевой водой наблюдаются как на контролируемых Украиной, так и Россией территориях, кроме того, есть проблемы с подачей воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

Затоплены сельскохозяйственные земли, Гриффитс отметил, что нанесенные наводнением разрушения неизбежно приведут к сокращению экспорта зерновых и повышению цен на продовольствие по всему миру.

Гриффитс указывает, что

наводнение затронуло и заминированные территории, и эти мины уносит туда, где люди их не ожидают, что угрожает взрослым и особенно детям.

Он рассказал, что ООН выступит с особым призывом увеличить помощь Украине, чтобы она могла справиться с проблемами, возникшими в результате уничтожения Каховской ГЭС. Однако Гриффитс сказал, что до объявления призыва он хочет подождать несколько недель, чтобы увидеть, каковы будут последствия для экономики, здоровья и окружающей среды.

Jezero za Hidroelektrarno Kahovka pred in po uničenju jezu. Vir: Telegram kanal Dva majora. #Kakhovka #dam pic.twitter.com/FuGDLAG19i — Matej Hrastar (@hrastaramt) June 10, 2023

The destruction of the Nova Kahovka dam caused flooding in an area of 2,000 square kilometers, requiring the evacuation of more than 20,000 people and leaving more than 700,000 people without drinking water pic.twitter.com/4e7jBmfHkk — RoINTEL (@RoINTEL) June 11, 2023