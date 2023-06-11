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Видео ⟩ В Украине 700 000 человек остались без надлежащего доступа к питьевой воде

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Затопленные дома в Украине
Затопленные дома в Украине Фото: Reuters/ScanPix

После уничтожения Каховской ГЭС в Украине примерно 700 000 человек остались без надлежащего доступа к питьевой воде, заявил в интервью агентству AP координатор международной помощи ООН Мартин Гриффитс.

По его словам, проблемы с питьевой водой наблюдаются как на контролируемых Украиной, так и Россией территориях, кроме того, есть проблемы с подачей воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

Затоплены сельскохозяйственные земли, Гриффитс отметил, что нанесенные наводнением разрушения неизбежно приведут к сокращению экспорта зерновых и повышению цен на продовольствие по всему миру.

Гриффитс указывает, что

наводнение затронуло и заминированные территории, и эти мины уносит туда, где люди их не ожидают, что угрожает взрослым и особенно детям.

Он рассказал, что ООН выступит с особым призывом увеличить помощь Украине, чтобы она могла справиться с проблемами, возникшими в результате уничтожения Каховской ГЭС. Однако Гриффитс сказал, что до объявления призыва он хочет подождать несколько недель, чтобы увидеть, каковы будут последствия для экономики, здоровья и окружающей среды.

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