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В Лос-Анджелесе пара нашла миллион монет и не знает, что с ними делать

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Сундук с драгоценностями. Иллюстративное изображение
Сундук с драгоценностями. Иллюстративное изображение Фото: Artem Mazunov/Shutterstock

Найти миллион монет кажется невероятным. Но для одной пары из Лос-Анджелеса это стало причиной головной боли при попытке понять, что делать с миллионом пенни, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на Insider.

Джон Рей и его жена в прошлом году убирали дом свекра, когда случайно нашли несколько коробок с монетами.

Судя по весу находки, они подсчитали, что нашли по меньшей мере миллион монет.

Коробки были настолько тяжелыми, и их было так много, что на то, чтобы достать их из подвала, ушло несколько часов.

После этого возникла еще одна проблема - найти кого-то, кто принял бы монеты. Несколько банков в приеме монет отказали.

Представитель одного банка даже сказал, что им нет дела до всяких монет.

Пара по-прежнему ждет, что кто-нибудь выскажет интерес к приобретению монет.

Они предлагают приобрести коллекцию монет за 25 000 долларов.

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