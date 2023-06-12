Страсти вокруг ограничений на курение

И на этот раз депутаты получили массу возражений от различных обществ и объединений, в основном по поводу запрета на ароматизированные электронные сигареты.

Известно, что некоторые представители никотиновой индустрии связаны с политическими партиями, но депутаты отрицают, что это имело какое-либо влияние.

Запрет ароматизаторов в электронных устройствах для курения вызывает споры в обществе. Об этом свидетельствует тот факт, что на портале manabalss.lv собрано 10 000 подписей как за разрешение ароматизаторов, так и за их запрет.

Обе стороны ссылаются на различные исследования вредности новых никотиновых продуктов или, наоборот, на возможность перехода к менее вредной зависимости, чем курение сигарет.

Инициатор запрета, Минздрав, заявляет, что придерживается точки зрения Всемирной организации здравоохранения, которая видит риски в распространении электронных сигарет. Как заявила представитель Минздрава Инга Бирзниеце, продукты с ароматизаторами, например, фруктовыми, ягодными, начинает использовать молодежь и некурящие. В последнем чтении обычно в текст законопроекта вносятся только технические правки, но в этот раз было подано 88 предложений.

Больше предложений в 14-м Сейме перед окончательным чтением поступило только по закону о Службе государственной обороны. Депутаты решили, что будет одно исключение из запрета - разрешены ароматизаторы со вкусом табака.