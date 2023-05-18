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Сейм ограничит продажу ароматизированных нагреваемых табачных продуктов

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Электронные сигареты. Иллюстративное фото.
Электронные сигареты. Иллюстративное фото. Фото: Yui Mok/PA Wire/PA Images

Сегодня, 18 мая, Сейм принял поправки к Закону об обращении табачных изделий, продуктов для курения, электронных курительных устройств и жидкостей, которые в соответствии с правилами Европейского союза (ЕС) устанавливают новые ограничения на ароматизированные изделия из нагреваемого табака.

С принятыми изменениями Латвия переняла директиву Европейской комиссии, устанавливающую ограничения на добавление в изделия из нагреваемого табака веществ, которые могут изменить запах или вкус указанного изделия, создав характерный, например, ментоловый аромат, сообщили агентству LETA в Минздраве.

Министерство поясняет, что эти ограничения будут применяться во всех странах-членах ЕС. Директива предусматривает, что ограничения должны вступить в силу одновременно во всем ЕС 23 октября 2023 года.

Ограничение не запрещает полностью добавление ароматизаторов, а лишь ограничивает их добавление в той мере, в какой они не создают характерный для продукта аромат.

Также установлено, что затраты на оценку уровня характерного аромата для изделий из нагреваемого табака покрываются самими производителями и импортерами таких изделий аналогично тому, как в настоящее время это уже определяется для производителей и импортеров сигарет и табака для самокруток.

Минздрав отмечает, что хотя в 2020 году в Латвии и по всему ЕС вступил в силу запрет на сигареты и табак для самокруток с характерным ароматом, а также на ментоловые сигареты, указанное ограничение не распространялось на вновь ввезенные табачные изделия, включая изделия из нагреваемого табака, которые табачная промышленность продолжает предлагать в качестве альтернативы сигаретам и табаку для самокруток с характерным ароматом.

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