Видео ⟩ Опасный обгон на Елгавском шоссе, оба водителя не соблюдали правила

На Елгавском шоссе видеорегистратор заснял опасный обгон водителя Opel. Водитель торопился и решил обогнать впереди идущие автомобили, используя обочину и подвергая опасности всех участников дорожного движения, сообщает программа Degpunktā.
Видеозапись короткая, но на ней видны как минимум две проблемные вещи, говорит эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис. Как водитель Opel, так и находящийся за рулем автомобиля с прицепом не соблюдают правила дорожного движения.
Нельзя забывать и о дорожной разметке. Если вне населенных пунктов имеется более одной полосы движения в одном направлении, то следует помнить о взаимной вежливости.
Статистика сурова: в этом году уже 46 человек погибли в дорожных авариях. Несколько секунд или минут не стоят того, чтобы оказаться в числе погибших.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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