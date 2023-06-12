Взрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставит гуманитарную помощь

Министерство внутренних дел сообщает, что Латвия может отправить в качестве гуманитарной помощи в соответствии с просьбой посольства Украины в Латвии материальные ресурсы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD): электрогенераторы, компрессоры, насосную станцию, спасательные жилеты, спальные мешки, напорные трубы, мотопомпы, стойкие к порезам перчатки для водолазов, ботинки, квадрициклы и другие виды снаряжения.

Из государственного материального резерва планируется отправить одеяла и резиновые сапоги.

Объем ресурсов гуманитарной помощи Латвии может быть уменьшен по согласованию с ответственными органами Украины в соответствии с потребностями на конкретный момент.

VUGD организует доставку партии гуманитарной помощи в Украину с использованием транспортного обеспечения, организованного Механизмом гражданской защиты Европейского союза, с получением 55-75% софинансирования на транспорт.

Общие предварительные затраты на восстановление материальной базы запланированы в размере 433 119 евро в 2024 году, а транспортные расходы по предварительны расчетам составят 20 000 евро в 2023 году.

Как сообщалось, в пятницу правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 200 000 евро в качестве помощи для преодоления экологического и гуманитарного кризиса, вызванного разрушением Россией плотины Каховской ГЭС.

Также сообщалось, что в минувший вторник российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, в результате чего была разрушена плотина и затоплены огромные территории, в том числе несколько населенных пунктов.

Каховская ГЭС находится под контролем российских войск, но после взрыва плотины оказались затоплены как подконтрольные Украине территории на правом берегу Днепра, так и оккупированные Россией территории на левом берегу.