"Русский оккупант - лучшее удобрение": "Согласие" возмущено плакатом украинских художников в LNB

В письме к Руксу, Пунтулису и Вилксу, копию которого Чекушин также представил в публикации, он просит уточнить, какие люди имеются в виду под "русскими оккупантами", требует без промедления убрать плакат и выступить с публичным объяснением.

"Ни для кого не секрет, что очень многих граждан и неграждан Латвии местные националисты называют "русскими оккупантами". Безотносительно войны в Украине. (...) Это очевидно криминальный призыв в контексте Риги", - написал Чекушин.

Стоит отметить, что вышеуказанный плакат на фото прислонен к горшку с растением, что перекликается со смыслом написанного на плакате.

Позднее правление партии также сообщило, что просит дать разъяснения и убрать плакат, возможно, направленный на разжигание национальной и этнической розни.

Как агентство LETA выяснило в библиотеке, плакат является частью выставки современной скульптуры и живописи "Мы победим! Переможемо!" ("Mēs uzvarēsim! Переможемо!") группы украинских художников TIGOIS project.

Комментарий Латвийской национальной библиотеки