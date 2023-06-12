Депутат Рижской думы от оппозиционной партии "Согласие" Константин Чекушин сообщил в своем профиле в Facebook о плакате с надписью "Русский оккупант - лучшее удобрение", выставленном в Латвийской Национальной библиотеке (LNB). В публикации он также рассказал, что обратился по поводу плаката к директору библиотеки Андрису Вилксу, министру культуры Наурису Пунтулису и главе Государственной полиции Арманду Руксу.
"Русский оккупант - лучшее удобрение": "Согласие" возмущено плакатом украинских художников в LNB
В письме к Руксу, Пунтулису и Вилксу, копию которого Чекушин также представил в публикации, он просит уточнить, какие люди имеются в виду под "русскими оккупантами", требует без промедления убрать плакат и выступить с публичным объяснением.
"Ни для кого не секрет, что очень многих граждан и неграждан Латвии местные националисты называют "русскими оккупантами". Безотносительно войны в Украине. (...) Это очевидно криминальный призыв в контексте Риги", - написал Чекушин.
Стоит отметить, что вышеуказанный плакат на фото прислонен к горшку с растением, что перекликается со смыслом написанного на плакате.
Позднее правление партии также сообщило, что просит дать разъяснения и убрать плакат, возможно, направленный на разжигание национальной и этнической розни.
Как агентство LETA выяснило в библиотеке, плакат является частью выставки современной скульптуры и живописи "Мы победим! Переможемо!" ("Mēs uzvarēsim! Переможемо!") группы украинских художников TIGOIS project.
Комментарий Латвийской национальной библиотеки
Латвийская национальная библиотека сообщила, что не будет вмешиваться в содержание выставки, и указанное произведение не будет убрано, т.к. искусство имеет свободу сообщения и формы. Выставка останется в помещениях библиотеки до 22 июня 2023 года.
Как сообщил глава Союза художников Латвии Игорь Добичин: "В выставку "Мы победим! Переможемо!" в помещениях Национальной библиотеки входит работа украинского художника Анрия Кримсало "Русский оккупант. Лучшее удобрение" (60х60см, фанера, лазерная резка, 2022). Работа - это реакция украинского художника на российскую агрессию в Украине языком художественной метафоры".
Как сообщает LETA, это не первый случай, когда Чекушин призывает к цензуре произведений искусства. В свое время он также возражал против фрески художника Кристиана Бректе "Посвящение Джемме Скулме" на стене здания 40-й средней школы в Риге.
Также в прошлом году под давлением Даугавпилсского самоуправления Арт-центр им. Марка Ротко снял три работы с выставки эстонского керамиста Сандерса Раудсепа "Смертельное желание добраться по ту сторону жизни", которая открылась за месяц до этого. В цикле "Ваш личный альтернативный Иисус" художник по-разному интерпретировал крест.
Галерея: Открытие выставки "Mēs uzvarēsim!Переможемо!"
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