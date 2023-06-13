В Литве водитель BMW ударил фоторадар и был оштрафован на 40 000 евро

Житель Литвы конкретно разозлился, когда констатировал, что его нарушение запечатлел фоторадар. Он вышел из автомобиля и нанес по радару удар. Впрочем, эти действия без последствий не обошлись, сообщает портал 15min.
В пятницу, 9 июня, суд решил признать 23-летнего мужчину виновным и приговорить его к штрафу в размере почти 41 000 евро за намеренное повреждение чужого имущества.
Нарушение было констатировано в июле прошлого года. 23-летний мужчина ехал на автомобиле BMW по Клайпеде и превысил скорость. Это нарушение зафиксировал стоящий на обочине переносной фоторадар.
Как только фоторадар сделал снимок, мужчина, констатировав это, остановился на обочине и вышел из машины. Он подошел к фоторадару и ударил его ногой. Происходящее увидел полицейский, который находился неподалеку в нетрафарированном автомобиле. Кроме того, произошедшее было снято на камеру.
Был оценен нанесенный ущерб, также было начато досудебное расследование. Было констатировано, что мужчина нанес ущерб в размере 40 998 евро. Впрочем, этим наказание ограничено не было - его также приговорили к 58 дням тюрьмы.
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