СМИ: Известны имена актеров, с которыми говорил театр "Дайлес"

Директор Лиепайского театра Гербертс Лаукштейн признает, что Вильчука находится на пятом месте с 74 спектаклями в этом сезоне, поставленных в Лиепайском театре. "Совсем недавно я встретил Виестурса Кайриша на 10-м юбилейном концерте Латгальского посольства Gors. Мы поговорили, но он мне ни слова не сказал о том, что он задумал. Я узнал это, когда молодая актриса подошла ко мне с сообщением, что ей поступило предложение, на которое она согласилась. Лиепайский театр ее теряет! Я ни в коем случае не виню эту актрису, потому что могу поставить себя на ее место-что мне 24 года и я получаю предложение работать под режиссуру Джона Малковича. Имя этого режиссера используется как волшебная палочка", - рассказывает Лаукштейнс изданию. Он подчеркивает, что злится не из-за того, что пропала хорошая актриса, а из-за того, как это было сделано.