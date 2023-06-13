СМИ: Известны имена актеров, с которыми говорил театр "Дайлес"

Скандал вызвала публикация художественного руководителя Нового Рижского театра (JRT), режиссера Алвиса Херманиса в социальных сетях, где он обращается к руководству театра "Дайлес" в связи с их заинтересованностью в привлечении молодых актеров, только что получивших образование в тесной связи с JRT, Валмиерским и Лиепайским театрами. На этой неделе журнал Privātā Dzīve опубликовал предполагаемые имена актеров.
Privātā Dzīve сообщает: на прошлой неделе появились неофициальные новости о том, что театр "Дайлес" обратился к таким актерам как
Марта Ловисе из Нового Рижского театра, Мартиньш Мейерс и Мейнард Лиепиньш из Валмиерского драматического театра, а актриса Мадара Вильчука, с которой многие познакомились в сериале "Железные нервы", переехала из Лиепайского театра в Ригу.
Директор Лиепайского театра Гербертс Лаукштейн признает, что Вильчука находится на пятом месте с 74 спектаклями в этом сезоне, поставленных в Лиепайском театре. "Совсем недавно я встретил Виестурса Кайриша на 10-м юбилейном концерте Латгальского посольства Gors. Мы поговорили, но он мне ни слова не сказал о том, что он задумал. Я узнал это, когда молодая актриса подошла ко мне с сообщением, что ей поступило предложение, на которое она согласилась. Лиепайский театр ее теряет! Я ни в коем случае не виню эту актрису, потому что могу поставить себя на ее место-что мне 24 года и я получаю предложение работать под режиссуру Джона Малковича. Имя этого режиссера используется как волшебная палочка", - рассказывает Лаукштейнс изданию. Он подчеркивает, что злится не из-за того, что пропала хорошая актриса, а из-за того, как это было сделано.
Уже сообщалось, что Херманис в своем аккаунте в Instagram предупреждает о возможном судебном процессе против директора театра "Дайлес" Юриса Жагарса и художественного руководителя, режиссера Виестурса Кайриша.
В ответ на заявление Херманиса театр "Дайлес" опубликовал официальное заявление, опубликованное в Facebook. В нем театр объясняет, что в настоящее время у него есть четыре вакансии для актеров. Переговоры проведены с тремя молодыми и одним среднего возраста, а не с двенадцатью актерами.
Вскоре после этого стало известно, что VSIA Dailes teātris зарегистрировала коммерческий залог с максимальной суммой обеспечиваемого требования в размере 654 000 евро.
По информации Lursoft, театр "Дайлес" заложил основные средства. Они означают движимые или недвижимые материальные вещи, которыми компания владеет в качестве собственника или арендатора по договору финансовой аренды для использования в производстве товаров, предоставлении услуг, в аренде или в административных целях.
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