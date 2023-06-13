Очень трогательно! Молодожены подарили свои билеты на Праздник песни расстроенной старушке из сюжета на ТВ

В итоге в невероятно короткие сроки старушка была найдена, и уже в воскресенье Линда и Валтерс встретятся с ней, чтобы передать билеты.

"Дама была в шоке, плакала. Увидимся в воскресенье", - сказала Линда TVNET.

В свою очередь, порталу Apollo.lv Линда рассказала: "Мы с мужем смотрели новости о том, как пожилые люди стоят в очереди и не могут получить билеты на Праздник песни. Было так грустно на это смотреть. Я увидела по телевизору плачущую женщину в красной куртке, которая сказала, что хочет попасть на последний в своей жизни Праздник песни. Мы с мужем сразу же согласились, что отдадим ей наши билеты и поедем в другой раз".

Линда приобрела билеты, стоя в виртуальной очереди. Когда она хотела купить билеты на заключительный концерт, они уже закончились, поэтому Линда купила билеты на генеральную репетицию и для себя, и для своего мужа Валтерса. Для них обоих это был бы первый Праздник песни и танца.

Линда и Валтерс Годе Фото: Linda Gode/Facebook.com