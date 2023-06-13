Новостной сюжет TV3 об очереди за билетами на Праздник песни растрогал многих. Одна старушка со слезами на глазах заявила: "У меня в последний раз в жизни Праздник песни и танца, и я не попаду". Билетов на всех не хватило. Но это история со счастливым концом, поскольку этот сюжет в тот же вечер смотрели Линда и Валтерс Годе.
Очень трогательно! Молодожены подарили свои билеты на Праздник песни расстроенной старушке из сюжета на ТВ
В понедельник билеты на мероприятия Праздника песни и танца, которые не были выкуплены при предыдущем бронировании, поступили в публичную продажу. Продажа проходила очно в Национальном театре, но из-за большого спроса не все получили заветные билеты. Некая пожилая дама даже плакала от безысходности, отстояв очередь. Ну а в соцсетях отзывчивая женщина искала старушку, чтобы подарить ей свои билеты - и нашла!
Сюжет растрогал Линду и Валтерса Годе, которые в Facebook распространили просьбу помочь найти старушку, чтобы они могли подарить ей свои билеты.
"Узнаете на фото даму в красной куртке? Вчера в новостях TV3 был сюжет о билетах на Праздник песни, где она со слезами на глазах рассказывала, как сильно хотела попасть на финальный концерт, но билеты были распроданы. Мы с мужем хотим подарить даме два наших билета на генеральную репетицию финального концерта. Если вы узнали женщину на фотографии, пожалуйста, сообщите нам об этом! Или поделитесь и помогите нам найти ее!" - призывала Линда.
В итоге в невероятно короткие сроки старушка была найдена, и уже в воскресенье Линда и Валтерс встретятся с ней, чтобы передать билеты.
"Дама была в шоке, плакала. Увидимся в воскресенье", - сказала Линда TVNET.
В свою очередь, порталу Apollo.lv Линда рассказала: "Мы с мужем смотрели новости о том, как пожилые люди стоят в очереди и не могут получить билеты на Праздник песни. Было так грустно на это смотреть. Я увидела по телевизору плачущую женщину в красной куртке, которая сказала, что хочет попасть на последний в своей жизни Праздник песни. Мы с мужем сразу же согласились, что отдадим ей наши билеты и поедем в другой раз".
Линда приобрела билеты, стоя в виртуальной очереди. Когда она хотела купить билеты на заключительный концерт, они уже закончились, поэтому Линда купила билеты на генеральную репетицию и для себя, и для своего мужа Валтерса. Для них обоих это был бы первый Праздник песни и танца.
Линда рассказывает: "Я сама три раза была на Празднике песни как участница, мой же муж участвовал в празднике как танцор. В этом году мы думали пойти на праздник в качестве зрителей - но увидели сюжет и поняли, что даме билеты действительно нужны больше, чем нам. Она сказала, что этот праздник для нее, возможно, будет последним Праздником песни. Других мыслей, кроме как отдать ей билеты, не было. Сами посмотрим по телевизору - ничего страшного!".
Когда Линда узнала номер телефона старушки, ей не удалось до нее дозвониться. Затем один из членов семьи сообщил даме, что ее ищут.
"Созвонились, она плакала. Была очень-очень впечатлена и шокирована, что кто-то хочет ей подарить билеты на Праздник песни, - рассказывает Линда. - Дама из Юрмалы. В конце недели мы встретимся в Юрмале и с большим удовольствием подарим ей билеты".
Линда Годе добавляет: "Мы возмущены тем, что так много людей, которые хотели попасть на праздник, не попали - и есть те, кто купил билеты и продает их за большие деньги. Поэтому мы очень рады, что билеты на концерт достанутся тому, кто действительно хотел туда попасть".
Видео: Сюжет TV3
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