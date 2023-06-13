Установлена личность несовершеннолетней девушки, напавшей на сверстницу в Гризинькалнсе

Как сообщалось, в полицию поступила информация о конфликте между двумя несовершеннолетними девушками, произошедшем 7 июня в Гризинькалнсе, в результате которого одной из них были нанесены телесные повреждения.

Сотрудники Рижского восточного участка полиции установили личность и место жительства подозреваемой и в понедельник доставили ее в полицию для дачи показаний.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что потерпевшая ранее была знакома с подозреваемой.

Полиция начала уголовный процесс о хулиганстве, связанном с причинением телесных повреждений потерпевшей.

Подозреваемая взята под надзор полиции.

Мать избитой девочки сообщила Латвийскому радио, что нападение произошло 7 июня. Ее 13-летняя дочь вечером отправилась на мероприятие Ghetto Games в Гризинькалнсе со своей подругой, где на нее после словесной перепалки напала другая девочка на несколько лет старше.