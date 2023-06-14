Гражданину РФ, напавшему с ножом на пастора в гей-баре, грозит депортация

Парламентская группа поддержки сообщества ЛГБТ+ также выразила сегодня глубокое сожаление в связи с вчерашним нападением на почве ненависти.

Как сообщает Elu24, вчера в 14:47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 25-летний мужчина напал на 30-летнего в развлекательном заведении, расположенном на улице Команданди в Таллинне. Во время нападения второй получил ранения. Также пострадали 49-летняя женщина и еще один 30-летний мужчина, которые защищали пострадавшего от нападавшего. Пострадавших, 30-летнего мужчину и 49-летнюю женщину, скорая помощь доставила в больницу.

Полиция задержала 25-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления и возбудила уголовное дело.

По словам женщины, ставшей свидетелем инцидента, молодой человек повторял, что Бог ненавидит гомосексуализм, что он любит Эстонию и не хочет, чтобы сюда приезжали геи. "Когда он пробормотал, что Бог карает Эстонию за такие деяния, полицейский спросил, почему же тогда мужчина делает это собственноручно? Я не совсем поняла его ответ, но что-то вроде того, что он делает это для Бога»", - рассказала она Elu24.