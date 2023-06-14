Видео ⟩ Bolt разрешает оставлять автомобили на частной территории

Половина дороги вдоль дома принадлежит семье Расмы, другая половина - их соседям. Жильцы сами поддерживают и чистят дорогу, но теперь на частной территории регулярно появляются автомобили каршеринга.

Машины часто оставляют на газоне, у обочины дороги. Женщину смущает такое использование ее частной собственности.

Расма связалась с компанией по прокату автомобилей, но ответа не получила. Компания не ответила и продолжает разрешать парковать автомобили у ее дома.

Кекавское самоуправление - одно из немногих самоуправлений в Латвии, где разрешено оставлять арендованные автомобили. В Огре и Сигулде под парковку отведено всего несколько улиц, в Елгаве эта территория гораздо больше, но в Кекаве машины можно оставлять практически в любом месте

Проблема не настолько значительна, чтобы местные власти предпринимали какие-либо действия. Женщине рекомендуют согласовать установку соответствующих дорожных знаков.

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