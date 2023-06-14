"Как рабов, на убой". Почему мигранты из Центральной Азии оказываются под Бахмутом

"Надо съездить на войну"

За много лет работы юристом в Москве уроженец Кыргызстана Мирлан Акылбеков (имя изменено) успел поработать над разными видами дел. Начинал с того, что объяснял, как правильно оформлять обязательную для мигрантов регистрацию. Затем начал брать административные дела. "Незаконно задерживают, не предоставляют переводчика..." – перечисляет нарушения прав своих клиентов Мирлан. А потом, совместно с адвокатами, юрист стал участвовать и в уголовных делах. "Я не скажу, что мы какой-то правозащитой занимались – просто помогали нашим гражданам", – рассказывает он.

"Сначала их просто начали настойчиво просить. Мол, есть условия, что вы можете заранее освободиться, амнистию получить. И они с нами советовались. А вот после 28 сентября их в добровольно-принудительном порядке начали записывать [в ЧВК]. В начале октября позвонил наш клиент (он нашел кредитную карту, сходил с ней в магазин купил продукты, и за это его осудили на 4 года за кражу). Он нам позвонил [из мест заключения] и сказал, что [когда приехали вербовщики] заключенных разделили – отделили всех приезжих - киргизов, узбеков, таджиков, в отдельное здание их посадили и требовали, чтобы они подписывали [контракт]. И аргументы были такие: "Вот, вы бесплатно здесь едите, а надо отрабатывать". А отрабатывать как? Надо съездить [на войну], а по возвращении, мол, мы амнистируем вас и вы будете на свободе".