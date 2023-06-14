"Новое Единство" обсудит с Нацобъединением работу правительства

Ранее представляющий "Новое Единство" министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что комментарии о дальнейшей работе правительства будут возможны только после встречи со всеми представителями партии.

Ашераденс считает, что о предстоящей работе правительства говорить пока рано, но "Новое Единство" выступает за создание расширенной коалиции, так как это придало бы динамизм работе правительства.

Кроме того, Ашераденс заявил, что при любом сценарии "Новое Единство" выдвинет на пост премьер-министра действующего главу правительства Кришьяниса Кариньша.

Ранее действующий президент Эгил Левитс заявил, что воздержится от выдвижения нового кандидата в премьер-министры, если после падения правительства будет сформирована коалиция с Союзом зеленых и крестьян, который по-прежнему связан с находящимся под санкциями политиком Айваром Лембергсом.

Полномочия Левитса истекают в начале июля, и если к тому времени правительство падет, задачей президента станет выдвижение нового кандидата на пост премьер-министра.

По словам президента, независимо от того, что говорят лидеры СЗК, в партии есть "определенные олигархические влияния" и это может создать репутационные проблемы для Латвии.

Однако Левитс признал, что как партия СЗК является нормальной политической силой, которая своими установками особо не отличается от "Объединенного списка". До тех пор, пока СЗК не сумеет создать полностью убедительного впечатления, что Лембергс больше не связан с партией, это будет проблемой, которую придется решать самому СЗК.

Ход президентских выборов серьезно пошатнул коалицию, однако Левитс выразил надежду, что коалиция стабилизируется, потому что это "действительно лучшая из возможных коалиций".