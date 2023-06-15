"Трагическая история": солист Quest Pistols рассказал, что его брат в российском плену

Солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов сообщил, что его брат Сергей попал в российский плен - уже больше года нет никаких вестей от его брата, сообщает УНИАН и focus.ua.
Савлепов впервые рассказал, что его 33-летний брат Сергей Строев год назад пропал без вести. Он опубликовал свою история в в TikTok 14 июня.
@kefirchiktv Немає обміну цивільних полонених більше року!!! Розшукуємо брата Антона Савлепова - Строєва Сергія Сергійовича 28.05.90 #полонені #цивільнівполоні #полоненірф #полоненіазовсталі #квестпистолс ♬ оригинальный звук - KefirchikTV
Своим обращением артист хочет привлечь внимание к проблеме обмена гражданскими пленными. Его брат пропал, скорее всего, после оккупации Харьковской области российскими оккупантами.
"Я родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за твердую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалеченными, а о других до сих пор ничего не известно. Я лично знаю, как трудно найти хотя бы какую-нибудь информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически не в плену. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", - сказал артист.
С этим ужасом столкнулся и сам Савлепов: "Эта печальная трагическая история коснулась и моей семьи. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!