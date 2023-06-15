Опрос ⟩ Уместна ли в холодном супе колбаса?

Совсем недавно портал Receptes.lv проводил в своем Facebook опрос - нужна ли в холодном супе колбаса?

С совсем небольшим перевесом победили те, кто считает, что колбаса в холодном супе не к месту.

Некоторые пользователи указывали, что заменяют колбасу на копчености, что придает супу особый вкус. Еще часть говорила, что добавляет отварное куриное мясо - якобы полезнее и диетичнее.

В свою очередь, на странице RUS TVNET в Facebook тоже проводим голосование:

Ясно только одно - правильного ответа нет. Каждый добавляет продукты по своему вкусу.

Как сообщалось, в Литве даже прошел фестиваль, посвященный этому супу: так, среди блюд можно было найти даже мороженое и кофе со вкусом холодника.

А вот и несколько рецептов - для вдохновения: