На мероприятии, посвященном анонсу нейросети, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал алгоритм "сногсшибательным, зубодробительным и умопомрачительным проектом", однако подчеркнул, что "это не Жириновский" (это подтвердила и сама нейросеть во врем презентации). "Создать Жириновского и быть вторым Жириновским никому сейчас и в будущем наверняка не удастся", - цитирует политика "Коммерсант".

Сообщается, что при обращении к нейросети для создания ответа ей требуется около 10 секунд.

Так, нейросеть на презентации ответила на вопрос насчет Украины и косвенно предложила остановить военное вторжение: "Украина - политическое болото, полное предателей и русофобов.

Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границу и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину", - сказал "Жириновский".

Также нейросеть прокомментировала деятельность главы партии КПРФ Геннадия Зюганова: "Зюганов? Он только словами трещит, а по делу ничего не делает. Такой коммунист, что даже Ленину стыдно было бы с ним связываться. Пустые обещания и фальшивые идеалы".

Впрочем, нейросеть также повторяет пропагандистские лозунги, заявляя, что "мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы" и что "победа России неизбежна".

Разработчики также признались, что нейросеть способна раздражаться и конфликтовать, если задать ей один и тот же вопрос более двух раз.

Напомним, Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года в московской больнице "после тяжелой и продолжительной болезни".