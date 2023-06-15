RNP временно прекращает покос травы. Виновата жаркая погода

Такое решение было принято в связи с засушливыми погодными условиями, так как при скашивании есть вероятность возгорания травы и пыли.

Покос травы будет проводиться только на определенных участках, где выросла высокая трава и где нет признаков, что может произойти возгорание. Работы будет возобновляться по мере изменения погодных условий.

Как сообщалось, в 2021 году RNP работала с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании увеличился менее чем на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.