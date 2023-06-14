Рижане возмущаются: почему выросла цена подогрева воды? RNP отвечает

Шок, растерянность и недоумение - такие чувства овладели некоторыми рижанами, когда они получили счета за май. Самые активные жители поспешили поделиться своим возмущением в социальных сетях. RUS TVNET разбирался в ситуации.
Приведем только один пример, когда житель жалуется на то, что подогрев воды подорожал почти в два раза по сравнению с прошлым месяцем.
"Как вам новые счета? Горячая вода стала дороже на 10 евро за м3. Если в прошлом месяце 1 м3 стоил менее 10 евро, то теперь за это берут почти 20 евро за 1 м3", - поделился своими чувствами рижанин.
В комментариях к посту пользователи социальной сети активно высказывались. Мнения разделились, некоторые пользователи поддержали автора поста и написали: "да, это обдираловка", "не за отопление, так за воду". Другие же были настроены более конструктивно и предположили, что цена на подогрев могла повыситься из-за того, что закончилось софинансирование государства.
Чтобы расставить точки над "i", RUS TVNET обратился за разъяснением к Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
Там обратили внимание, что стоимость подогрева воды напрямую зависит от тепловой энергии, потребляемой для нагрева воды в каждом конкретном здании.
Поэтому цена варьируется от месяца к месяцу, от дома к дому.
Плата за подогрев воды рассчитывается для владельцев квартир в зависимости от общего количества нагретой в здании воды и потребленной для ее приготовления тепловой энергии по методике, установленной распоряжением Рижской думы.
Специалист Rīgas namu pārvaldnieks отметил, что методика, применяемая для распределения потребленной тепловой энергии в летний и зимний (отопительный сезон) период, отличается. Из-за этого тоже может меняться конечная стоимость подогрева воды.
Кроме того, в RNP заявили, что увеличение позиции в счетах, полученных в июне,
связано с такими факторами, как прекращение государственной поддержки и низкой дисциплиной сдачи показаний счетчиков.
"Например, если хозяева квартир фактически потратили 10 м³ горячей воды, но "сдали" показания счетчика, что потратили только 5 м³. В таком случае, жильцы заплатят только за 5 м³ горячей воды, хотя домом было потреблено тепловой энергии для подогрева 10 м³", - рассказали в RNP.
В каждом доме есть свой тепловой счетчик, по показаниям которого определяется количество тепловой энергии, которая была затрачена для подогрева воды.
Поэтому энергия, которая была потрачена на подогрев неучтенных 5 м³, все равно будет посчитана, и цена за подогрев 1 м³ горячей воды увеличится, что будет отражено в счете.
Еще одним фактором, который может повлиять на стоимость подогрева воды - это цена тепловой энергии за 1 МВт/ч, установленная Rīgas siltums. Так, до 14.05.2023 года тариф составлял 165,32 евро/MWh (без PVN) (а с государственной поддержкой для домашних хозяйств тариф составлял 110,53 евро/MWh (без PVN)), то с 15.05.2023 года действует тариф на тепло в размере 91,26 евро/MWh (без PVN), установленный Rīgas siltums.
Соответственно, часть месяца жители платили по одному тарифному плану, а вторую половину месяца - по другому (меньшему) тарифу. Можно предположить, что в следующем месяце плата за подогрев воды снизится, хотя это не единственный фактор, который определяет стоимость.
Ранее RUS TVNET писал о том, что уже в этом месяце Rīgas namu pārvaldnieks может добавить в коммунальные счета своих клиентов новые статьи расходов: мешающая коммунальщикам парковка, неправильная сортировка отходов и другие.
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