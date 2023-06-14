Рижане возмущаются: почему выросла цена подогрева воды? RNP отвечает

Специалист Rīgas namu pārvaldnieks отметил, что методика, применяемая для распределения потребленной тепловой энергии в летний и зимний (отопительный сезон) период, отличается. Из-за этого тоже может меняться конечная стоимость подогрева воды.

Кроме того, в RNP заявили, что увеличение позиции в счетах, полученных в июне,

связано с такими факторами, как прекращение государственной поддержки и низкой дисциплиной сдачи показаний счетчиков.

"Например, если хозяева квартир фактически потратили 10 м³ горячей воды, но "сдали" показания счетчика, что потратили только 5 м³. В таком случае, жильцы заплатят только за 5 м³ горячей воды, хотя домом было потреблено тепловой энергии для подогрева 10 м³", - рассказали в RNP.

В каждом доме есть свой тепловой счетчик, по показаниям которого определяется количество тепловой энергии, которая была затрачена для подогрева воды.

Поэтому энергия, которая была потрачена на подогрев неучтенных 5 м³, все равно будет посчитана, и цена за подогрев 1 м³ горячей воды увеличится, что будет отражено в счете.

Еще одним фактором, который может повлиять на стоимость подогрева воды - это цена тепловой энергии за 1 МВт/ч, установленная Rīgas siltums. Так, до 14.05.2023 года тариф составлял 165,32 евро/MWh (без PVN) (а с государственной поддержкой для домашних хозяйств тариф составлял 110,53 евро/MWh (без PVN)), то с 15.05.2023 года действует тариф на тепло в размере 91,26 евро/MWh (без PVN), установленный Rīgas siltums.

Соответственно, часть месяца жители платили по одному тарифному плану, а вторую половину месяца - по другому (меньшему) тарифу. Можно предположить, что в следующем месяце плата за подогрев воды снизится, хотя это не единственный фактор, который определяет стоимость.

Ранее RUS TVNET писал о том, что уже в этом месяце Rīgas namu pārvaldnieks может добавить в коммунальные счета своих клиентов новые статьи расходов: мешающая коммунальщикам парковка, неправильная сортировка отходов и другие.