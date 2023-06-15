Сейм проголосовал против отставки Кариньша

Во время дебатов в Сейме по поводу требования отставки лидер ЛПМ Айнар Шлесерс заявил, что это правительство не смогло предложить реальных улучшений для экономического развития.

Шлесерс отметил, что если бы было сформировано новое функциональное правительство из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", оппозиционная партия ЛПМ была бы готова поддержать его во всех важных для страны вопросах.

Принимая во внимание, что действующий президент Эгил Левитс не хочет иметь ничего общего с вхождением СЗК в правительство, Шлесерс высказал предположение, что сегодня требование об отставке Кариньша не будет поддержано и что правительство может пасть только после того, как 8 июля в должность президента вступит нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и завершится саммит НАТО. Оппозиционный политик обосновал это утверждением, что сам Кариньш не пожелает продолжать возглавлять нынешний кабинет министров.