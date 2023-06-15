Сейм проголосовал против отставки Кариньша

В четверг, 15 июня, Сейм отклонил проект решения о выражении недоверия премьер-министру Кришьянису Кариньшу, поданный оппозиционными партиями "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Стабильности!".
За требование отставки проголосовали 42 депутата, против - 53 парламентария, воздержавшихся не было.
Во время дебатов в Сейме по поводу требования отставки лидер ЛПМ Айнар Шлесерс заявил, что это правительство не смогло предложить реальных улучшений для экономического развития.
Шлесерс отметил, что если бы было сформировано новое функциональное правительство из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", оппозиционная партия ЛПМ была бы готова поддержать его во всех важных для страны вопросах.
Принимая во внимание, что действующий президент Эгил Левитс не хочет иметь ничего общего с вхождением СЗК в правительство, Шлесерс высказал предположение, что сегодня требование об отставке Кариньша не будет поддержано и что правительство может пасть только после того, как 8 июля в должность президента вступит нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и завершится саммит НАТО. Оппозиционный политик обосновал это утверждением, что сам Кариньш не пожелает продолжать возглавлять нынешний кабинет министров.
Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс подчеркнул, что коалиция является недееспособной и что он часто слышит о внутренних разногласиях от образующих ее партий.
В своем выступлении политик совместил критику правительства с предложениями того, что должно делать правительство нового, более динамичного формата.
Бришкенс подчеркнул, что необходимо принять новую модель экономического развития. Кроме того, правительство давно должно было создать новый пакет энергоподдержки для домохозяйств. В качестве вопроса, требующего решения, оппозиционный политик упомянул рост стоимости жизни, который не позволяет многим семьям покупать жилье.
Депутат от "Нового Единства" Янис Патмалниекс заявил, что, несмотря на требования оппозиционных партий, правительство работает, каждую неделю принимаются важные решения, повышающие социальную и национальную безопасность в целом, а также экономическое развитие.
В качестве примера Патмалниекс упомянул утвержденные на этой неделе правила Кабинета министров об использовании государственных лесных угодий для развития ветроэнергетики, которые обеспечат производство новых мощностей электроэнергии в Латвии и лучшие цены для потребителей.
По словам депутата, также достигнут значительный прогресс в укреплении национальной безопасности, так как начнет работу служба государственной обороны. В социальной сфере будет продолжена поддержка на оплату энергоресурсов широким слоям общества, уже разработана и реализована реформа минимального дохода, которая поддержит наименее защищенные слои населения, отметил депутат.
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