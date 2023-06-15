Видео ⟩ В Пурвциемсе двое мужчин напали на девочку и попытались ограбить

Анастасия, 14-летняя дочь Екатерины, вечером во вторник, 13 июня, около 22:00 отправилась в торговый центр "Минск", который находится в нескольких минутах ходьбы от их места жительства. На обратном пути девочка решила идти домой кратчайшим путем - через дворы многоэтажных домов. По дороге на нее напали.

В руках у девочки был телефон, но ей удалось спрятать его так, чтобы нападавшие его не заметили. Они потребовали отдать сумку, проверили, что там нет ничего ценного, и кинули ее обратно.

Когда Анастасия вернулась домой, она не сразу рассказала маме о случившемся. Девочка боялась, так как выбрала другой маршрут, которым мама велела не пользоваться.

"Я думала, что это быстро пройдет, но у меня начал болеть живот, и я решила рассказать", - вспоминает Анастасия.

Екатерина вызвала полицию и медиков. Вместе с дочерью они отправились в больницу, чтобы проверить состояние здоровья девочки. К счастью, удар в живот не оставил телесных повреждений. В четверг, 15 июня, была проведена экспертиза, полиция возбудила уголовное дело.

"Они были в черных спортивных штанах. С кепками. У одного была небольшая бородка. Рост примерно 178-180 сантиметров. Нормального телосложения. Это все, что мне удалось увидеть. Оба были в черном и с капюшонами", - рассказала девочка.

Оба мужчины выглядели пьяными.

Мать девочки просит откликнуться всех, кто видел, что произошло вечером во вторник, 13 июня, или кто узнает нападавших по описанию. Может быть, кому-то удалось запечатлеть их с помощью видеорегистратора.

Видео: Сюжет программы Degpunktā