Видео ⟩ В Пурвциемсе двое мужчин напали на девочку и попытались ограбить

Двое мужчин напали на 14-летнюю девочку в рижском микрорайоне Пурвциемс. Нападавшие избили ее и попытались завладеть вещами, сообщает программа Degpunktā.
Анастасия, 14-летняя дочь Екатерины, вечером во вторник, 13 июня, около 22:00 отправилась в торговый центр "Минск", который находится в нескольких минутах ходьбы от их места жительства. На обратном пути девочка решила идти домой кратчайшим путем - через дворы многоэтажных домов. По дороге на нее напали.
В руках у девочки был телефон, но ей удалось спрятать его так, чтобы нападавшие его не заметили. Они потребовали отдать сумку, проверили, что там нет ничего ценного, и кинули ее обратно.
Когда Анастасия вернулась домой, она не сразу рассказала маме о случившемся. Девочка боялась, так как выбрала другой маршрут, которым мама велела не пользоваться.
"Я думала, что это быстро пройдет, но у меня начал болеть живот, и я решила рассказать", - вспоминает Анастасия.
Екатерина вызвала полицию и медиков. Вместе с дочерью они отправились в больницу, чтобы проверить состояние здоровья девочки. К счастью, удар в живот не оставил телесных повреждений. В четверг, 15 июня, была проведена экспертиза, полиция возбудила уголовное дело.
"Они были в черных спортивных штанах. С кепками. У одного была небольшая бородка. Рост примерно 178-180 сантиметров. Нормального телосложения. Это все, что мне удалось увидеть. Оба были в черном и с капюшонами", - рассказала девочка.
Оба мужчины выглядели пьяными.
Мать девочки просит откликнуться всех, кто видел, что произошло вечером во вторник, 13 июня, или кто узнает нападавших по описанию. Может быть, кому-то удалось запечатлеть их с помощью видеорегистратора.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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