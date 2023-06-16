VARAM: Стакис не имел права единолично принимать решение о командировке в Тампере

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис не имел права единолично издавать распоряжение о своей командировке в Тампере, заявили агентству LETA в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM).
Как указали в министерстве, порядок издания распоряжений регулируется положением Рижского самоуправления, согласно которому решение о целесообразности и утверждении командировок принимает комитет по финансам и административным делам.
В то же время министерство располагает информацией о том, что в думе в 2023 году был издан внутренний нормативный акт о командировках. Он не является общедоступным, и самоуправление не готово предоставить его VARAM без официального запроса. В министерстве указали, что запрос будет направлен в Рижскую думу сегодня.
Как сообщалось, Стакис сам подписал распоряжение о командировке в Тампере, где проходили финальные матчи чемпионата мира по хоккею. Он сообщил, что в Финляндию отправился по приглашению мэра Тампере Калерво Кумола.
Согласно подписанному Стакисом распоряжению о командировке, из средств Рижской думы были оплачены авиабилеты, страховка, гостиница, городской налог, а также 100% командировочных и 30% расходов на местный транспорт.
Проверку по поводу командировки мэра проводит и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
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