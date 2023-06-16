VARAM: Стакис не имел права единолично принимать решение о командировке в Тампере

Как указали в министерстве, порядок издания распоряжений регулируется положением Рижского самоуправления, согласно которому решение о целесообразности и утверждении командировок принимает комитет по финансам и административным делам.

В то же время министерство располагает информацией о том, что в думе в 2023 году был издан внутренний нормативный акт о командировках. Он не является общедоступным, и самоуправление не готово предоставить его VARAM без официального запроса. В министерстве указали, что запрос будет направлен в Рижскую думу сегодня.

Как сообщалось, Стакис сам подписал распоряжение о командировке в Тампере, где проходили финальные матчи чемпионата мира по хоккею. Он сообщил, что в Финляндию отправился по приглашению мэра Тампере Калерво Кумола.

Согласно подписанному Стакисом распоряжению о командировке, из средств Рижской думы были оплачены авиабилеты, страховка, гостиница, городской налог, а также 100% командировочных и 30% расходов на местный транспорт.

Проверку по поводу командировки мэра проводит и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.