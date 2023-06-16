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Зутис сделал заявление о помолвке с Пакалне и окончании шоу

rus.tvnet.lv
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Латвийский боксер Кристап Зутис, который перед камерами в шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") сделал предложение своей любимой женщине, инфлюенсеру Элине Пакалне, сообщил в соцсетях, что им хотелось бы интимности.

"Это официально!" - подписал Кристап Зутис кадр, где на пальце Элины Пакалне блестит обручальное кольцо.

"В связи с окончанием сезона шоу мы хотим немного уединиться и отдохнуть от заголовков в прессе. Сейчас мы оба сосредоточены на нашей работе, чтобы продолжать удивлять вас новыми проектами. Спасибо всем за добрые слова и поддержку!" - написал спортсмен. 

Напомним, Кристап и Элина состоят в отношениях с начала 2022 года и начали жить вместе в конце того же года, что позволило следить за ним в шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра").

Предложение любимой Зутис сделал посреди леса возле синего Bentley, с синими шарами и синими розами.

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