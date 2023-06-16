Зутис сделал заявление о помолвке с Пакалне и окончании шоу

"Это официально!" - подписал Кристап Зутис кадр, где на пальце Элины Пакалне блестит обручальное кольцо.

"В связи с окончанием сезона шоу мы хотим немного уединиться и отдохнуть от заголовков в прессе. Сейчас мы оба сосредоточены на нашей работе, чтобы продолжать удивлять вас новыми проектами. Спасибо всем за добрые слова и поддержку!" - написал спортсмен.

Напомним, Кристап и Элина состоят в отношениях с начала 2022 года и начали жить вместе в конце того же года, что позволило следить за ним в шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра").

Предложение любимой Зутис сделал посреди леса возле синего Bentley, с синими шарами и синими розами.