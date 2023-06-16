Ребенок 13-летней литовки найден мертвым. Появилась новая информация о громком деле

Известно, что в изнасиловании 13-летней девочки обвиняется лицо 2004 года рождения.

Как сообщает TV3.lt, отцом малыша, возможно, является кто-то из близких членов семьи девочки. После экспертизы ДНК подозреваемым стал один из ее братьев.

19-летнему парню за изнасилование сестры грозит до 15 лет тюрьмы.

У малыша были проблемы со слухом

Биологическая мать 13-летней девочки узнала о смерти трехмесячного внука от дочери.

"Моя дочь позвонила в слезах, я даже не поняла, что она сказала, - заявила женщина, указав, что гостила у них за несколько дней до этого. - Я держала его на руках, и он поднял голову, пинался, как все дети".

Она рассказала, что мальчик родился маленьким, он медленно, но рос, становился сильнее. По ее словам, малыш был глухим.

После потери ребенка специалисты начали оказывать психологическую помощь как молодой мамочке, так и ее опекунам. Именно опекун первым заметил малыша без признаков жизни, он рассказал, что перед этим ребенка покормили и уложили спать, после чего он был найден мертвым.

К опекунам 13-летняя девочка попала после того, как стало известно, что она беременна.

Однако еще в 2020 году семья девочки попала в поле зрения Службы по защите прав детей. Близкие семьи просили защитить девочку и переселить ее к опекунам. Однако специалисты констатировали, что на тот момент 11-летней девочке в семье ничего не угрожает и переселение не нужно.

В биологической семье девочки растут два ее брата, остальные дети многодетной семьи совершеннолетние и живут самостоятельно. Мать девочки - инвалид.