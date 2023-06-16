Необычная кража в Эстонии: неизвестные украли яблоневый сад, подаренный молодой паре на свадьбу

Яблоневый сад стал свадебным подарком для Карла-Ханса и Эстер. Дело в том, что молодая пара, поженившаяся прошлым летом, хотела получить в подарок не цветы, а саженцы яблонь, которые осенью они посадили на участке в деревне Пада. "Мы хотели, чтобы этот день навсегда запомнился нам. Мы боялись зайцев и холодной зимы, но никогда бы не подумали, что наши яблони украдет человек", - сказал Карл-Ханс.

Карл-Ханс не знает, когда именно была совершена кража. "Я обнаружил, что произошло в среду, но я не знаю, когда на самом деле были украдены саженцы, - сказал он. - Это был не случайный акт вандализма или просто желание причинить зло - тогда деревья были бы сломаны или затоптаны. А саженцы аккуратно выкопали из земли и увезли".

Молодой человек надеется, что если кто-то увидит где-нибудь внезапно появившийся яблоневый сад или будут выставлены на продажу 27 саженцев, об этом сообщат. "Сорта яблонь разные. Есть специфические приметы, которые распознаем только мы с Эстер", - заверил он.

Карлу-Хансу и Эстер на свадьбу вместо цветов подарили яблони. Фото: Erakogu