Биткойн-обман на 200 тыс. евро: задержана международная группировка из Латвии

Задержана группа латвийских преступников, которые предлагали инвестировать в несуществующее производство криптовалюты, поймана, сообщает Государственная полиция.
В мае этого года 1-й отдел Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции передал в прокуратуру уголовное производство для привлечения к ответственности восьми граждан Латвии за мошенничество в составе крупномасштабной организованной преступной группы.
Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что лица предлагали инвестировать в несуществующий продукт в сфере добычи криптовалюты, тем самым выманив у жителей ряда стран не менее 210 000 евро.
В то же время Госполиция передала в прокуратуру процесс о зарегистрированной в Латвии компании, которая была создана для прикрытия деятельности преступной организации.
Полиция открыла расследование незаконной деятельности, в рамках которой клиентам предлагалось инвестировать в несуществующий продукт в сфере добычи криптовалюты на интернет-ресурсе, принадлежащем компании, зарегистрированной в Северной Ирландии.
В период с февраля 2021 года по май 2022 года инвестиционная платформа, созданная и поддерживаемая преступной группой, предлагала услугу, связанную с добычей криптовалюты Bitcoin с использованием облачных решений.
Члены преступной группы вводили жертв в заблуждение относительно указанного проекта, заставив поверить в то, что компания владеет и обслуживает мощности по производству криптовалюты, а инвесторы получают прибыль. Например, на домашней странице злоумышленников было указано, что майнинг криптовалюты происходит в нескольких местах по всему миру с использованием зеленой энергии.
Преступники активно использовали приемы интернет-маркетинга, размещая положительные отзывы на популярных в мире интернет-ресурсах, поднимая рейтинги на сайтах, где потенциальный инвестор мог проверить надежность платформы.
Доступ к этой платформе с латвийских IP-адресов был заблокирован. Утверждается, что это типичная схема инвестиционного мошенничества, направленная на дистанцирование жертв от организаторов преступления, тем самым расширяя мошенническую деятельность на международный уровень и затрудняя ее обнаружение.
Осуществляя международное сотрудничество, правоохранители выявили пострадавших как минимум в шести странах. Обманутые заявили о материальных потерях на сумму не менее 210 000 евро, но информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о потерях на еще более значительно большую сумму.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, если оно совершено в крупном размере или организованной группой. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационный надзор на срок до трех лет или без таковой.
Деятельность организованной преступной группы была прекращена в сентябре 2022 года, когда сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью полиции задержали членов преступной группы, после чего к ним были применены меры пресечения.
Четверо основных организаторов и исполнителей преступлений все еще находятся в предварительном заключении.
Расследование уголовного преступления было проведено при помощи анализа полученных электронных доказательств и блокчейна, в тесном сотрудничестве с прокуратурой Рижского судебного округа и зарубежными партнерами.
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