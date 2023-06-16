Биткойн-обман на 200 тыс. евро: задержана международная группировка из Латвии

Преступники активно использовали приемы интернет-маркетинга, размещая положительные отзывы на популярных в мире интернет-ресурсах, поднимая рейтинги на сайтах, где потенциальный инвестор мог проверить надежность платформы.

Доступ к этой платформе с латвийских IP-адресов был заблокирован. Утверждается, что это типичная схема инвестиционного мошенничества, направленная на дистанцирование жертв от организаторов преступления, тем самым расширяя мошенническую деятельность на международный уровень и затрудняя ее обнаружение.

Осуществляя международное сотрудничество, правоохранители выявили пострадавших как минимум в шести странах. Обманутые заявили о материальных потерях на сумму не менее 210 000 евро, но информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о потерях на еще более значительно большую сумму.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, если оно совершено в крупном размере или организованной группой. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационный надзор на срок до трех лет или без таковой.

Деятельность организованной преступной группы была прекращена в сентябре 2022 года, когда сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью полиции задержали членов преступной группы, после чего к ним были применены меры пресечения.

Четверо основных организаторов и исполнителей преступлений все еще находятся в предварительном заключении.

Расследование уголовного преступления было проведено при помощи анализа полученных электронных доказательств и блокчейна, в тесном сотрудничестве с прокуратурой Рижского судебного округа и зарубежными партнерами.