После начала контрнаступления Украина потеряла несколько поставленных западом танков. Они часто становятся жертвами системы минирования, которую Россия активно использует, чтобы удержать захваченные территории. Применение такого оружия противоречит утвержденной в 1997 году Оттавской конвенции.
Российская система минирования "Земледелие": оружие, которое уничтожает украинские танки
В начале марта в интернете появилось видео, где можно увидеть российское оружие, которому до этого не уделялось большого внимания. Все изменилось после того, как на прошлой неделе Украина начала контрнаступление. Кроме танков, артиллерии и беспилотников Россия интенсивно использует мины. Для этих целей россияне применяют так называемые системы минирования. Оружие не новое, однако доставляет хлопот Вооруженным силам Украины, сообщают украинские СМИ.
Преимущество такой системы в том, что мины не ставятся, а выстреливаются. Россияне используют систему минирования "Земледелие". По сути, это ракетная система, за исключением того, что ракеты - это заранее программируемые мины, например, мины типа ПОМ-3 "Медальон", которые можно забросить на расстояние от 5 до 15 километров.
what you see is the russians performing distance mining of Kharkiv region with the latest remote mining system called "Zemledeliye" (Agriculture)... it lays mines at a distance of 5 to 15 km.— Roman Motychak - ATACMS ASAP 🇺🇦 (@motytchak) March 27, 2022
needless to say, that this is meant to kill civilians and make farming near impossible. pic.twitter.com/dqUZ4dDYes
"Земледелие" одновременно может запустить пятнадцать 122-миллиметровых ракет, наполненных минами. Это позволяет за короткое время создать обширное минное поле. Его можно неожиданно разместить перед противником, а также использовать для того, чтобы снова создать минное поле там, где оно уже было.
Танки Leopard становятся жертвами минометов
Методом дистанционного развертывания можно размещать как противопехотные, так и противотанковые мины. Цель противопехотных мин - убийство или травмирование противника, однако их взрывная сила недостаточна, чтобы повредить бронемашины. Такой метод запрещен международными правовыми актами - Оттавской конвенцией 1997 года.
В свою очередь противотанковая мина может так сильно повредить даже самые современные танки, что их нельзя будет больше использовать. Это недавно показали снимки уничтоженных танков Leopard и бронемашин Bradley, которые показали СМИ по всему миру. С начала украинского наступления на прошлой неделе несколько западных танков уже стали жертвами мин. Особенно в Запорожской области, где сейчас идут активные бои с тяжелой техникой, такие мины приводят к сильным разрушениям.
Однако система минирования может еще больше и используется не только против танков и солдат. Она помогает россиянам закрывать свои фланги. "Чем глубже вы входите в страну противника, тем длиннее становятся линии справа и слева, которые на самом деле должны быть усилены, - пояснил военный эксперт Европейского совета по иностранным делам Густав Грессель.
- Если у тебя недостаточно сил, сбрось мины, чтобы противник не мог внезапно напасть с фланга".
По мнению Гресселя, системами минирования можно и "запечатать поле боя". Это означает, что мины отрезают линии снабжения атакующих сил, так что резервы или новые силы не могут быть введены на поле боя. Так как радиус действия "Земледелия" - 15 километров, начиная с цепи поставок, они могут изолировать целую бригаду, которая обычно составляет 6 км длиной и 12 км глубиной.
Некоторые способы использования систем минирования могут быть неновыми. Дистанционно устанавливаемые мины различались по размеру и дальности действия и использовались многими армиями до Оттавской конвенции 1997 года. НАТО в основном отказалось от этого потенциала после окончания холодной войны и перехода к поддержанию мира.
Украина также начала уничтожать свои запасы мин согласно Оттавскому соглашению. В 2014 году, после начала войны на востоке Украины, они все-таки прекратили это делать и использовали мины в борьбе против России. В январе организация Human Rights Watch сделала Украине замечание по поводу "наглого использования" этого запрещенного оружия в прошлом году в регионе Изюма. Украина также использовала системы минирования как тактическое оружие недалеко от Угледара.
В контрнаступлении системы минирования играют большую роль. "Россия против Украины очень интенсивно использует мины", - говорит военный эксперт Грессель. Они служат, чтобы контролировать перемещение украинцев, чтобы они были вынуждены продвигаться вперед по узким, очищенным проходам. Это осложняет маневрирование танков, делая их более легкой мишенью для артиллерии.
В момент, когда украинцы начинают атаку, россияне могут быстро создать минную дамбу и выбить противника из равновесия". В то же самое время они могут максимально осложнить украинцам поставку подкрепления.
Однако у систем минирования есть недостаток: так как они только выстреливаются, а не закапываются, они находятся на поверхности земли. Это делает их довольно легко заметными на дорогах. Противопехотные мины обычно срабатывают, когда на них наступают. Однако удаленно установленные мины можно очень эластично приспособить под любую ситуацию, что этот недостаток компенсирует.
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