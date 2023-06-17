Какие подержанные автомобили в Латвии имеют повышенный риск мошенничества с пробегом

Безопаснее покупать автомобили стоимостью более 45 000 евро. Только 14,4% таких автомобилей имеют ложный пробег. Но это также высокий риск потерять несколько тысяч евро.

Более половины автомобилей в Латвии - подержанные

В Латвии не только больше шансов получить автомобиль с ложным пробегом, чем в странах центральной и восточной Европы, но и труднее избежать автомобиля, который уже был поврежден, согласно исследованию.

39,8% автомобилей в Латвии стоимостью до 5 000 евро побывали в аварии или получили другие повреждения. Чем дороже автомобиль, тем больше вероятность того, что он уже был поврежден.

"Хотя у более дешевых автомобилей меньше записей о повреждениях, это можно объяснить тем, что водители более дешевых или старых автомобилей не беспокоятся о мелких вмятинах или царапинах. Владельцы более дорогих автомобилей чаще сообщают страховщикам о повреждениях", - объясняет Бузелис.

Автомобили стоимостью от 30 до 45 тысяч евро имеют больше всего записей о повреждениях. 49,6% этих автомобилей попадали в аварии.

Эксперт автомобильной промышленности отмечает, что автомобиль с историей повреждений может иметь механические дефекты и дефекты, угрожающие безопасности, которые могут привести к дорогостоящему ремонту на СТО. Поэтому важно тщательно осмотреть автомобиль перед покупкой.