Какие подержанные автомобили в Латвии имеют повышенный риск мошенничества с пробегом

Даже если подержанный автомобиль стоит дешевле, чем новый у дилера, его выбор может привести к дополнительным расходам. Махинации с пробегом и скрытые повреждения распространены на европейском рынке подержанных автомобилей и могут привести к дорогостоящему ремонту, частым механическим поломкам и повышенной опасности на дорогах.
Исследование, проведенное компанией carVertical, предоставляющей данные об автомобилях в Латвии, показало, что самые дешевые автомобили в стране имеют гораздо более высокий риск наличия ложного пробега.
Дешевые автомобили покупать рискованнее
Более пятой части подержанных автомобилей в Латвии имеют фальшивый или "несвернутый" пробег. Это свидетельствует о том, что мошенничество с одометрами распространено, и автомобилистам следует быть осторожными при покупке транспортного средства. Самый высокий риск быть обманутым - при покупке автомобиля стоимостью ниже 5 000 евро. 22,6% автомобилей в этой ценовой категории имеют ложные показания одометра.
"Покупатели, которые ищут дешевый автомобиль в Латвии, подвержены повышенному риску мошенничества с одометром. Но этот риск значителен и в других ценовых категориях. Покупка дорогого автомобиля с ложным пробегом может привести к непредвиденным расходам и резкому падению стоимости автомобиля", - говорит Матас Бузелис, эксперт автомобильной отрасли компании carVertical.
В 22,5% автомобилей стоимостью от 5 000 до 10 000 евро, протестированных carVertical в Латвии, были обнаружены ложные данные о пробеге. Автомобиль с "нераскрытым" пробегом не только снижается в цене, но и затрудняет точное планирование работ по техническому обслуживанию.
Безопаснее покупать автомобили стоимостью более 45 000 евро. Только 14,4% таких автомобилей имеют ложный пробег. Но это также высокий риск потерять несколько тысяч евро.
Более половины автомобилей в Латвии - подержанные
В Латвии не только больше шансов получить автомобиль с ложным пробегом, чем в странах центральной и восточной Европы, но и труднее избежать автомобиля, который уже был поврежден, согласно исследованию.
39,8% автомобилей в Латвии стоимостью до 5 000 евро побывали в аварии или получили другие повреждения. Чем дороже автомобиль, тем больше вероятность того, что он уже был поврежден.
"Хотя у более дешевых автомобилей меньше записей о повреждениях, это можно объяснить тем, что водители более дешевых или старых автомобилей не беспокоятся о мелких вмятинах или царапинах. Владельцы более дорогих автомобилей чаще сообщают страховщикам о повреждениях", - объясняет Бузелис.
Автомобили стоимостью от 30 до 45 тысяч евро имеют больше всего записей о повреждениях. 49,6% этих автомобилей попадали в аварии.
Эксперт автомобильной промышленности отмечает, что автомобиль с историей повреждений может иметь механические дефекты и дефекты, угрожающие безопасности, которые могут привести к дорогостоящему ремонту на СТО. Поэтому важно тщательно осмотреть автомобиль перед покупкой.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!