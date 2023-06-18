В Австрии предотвращено нападение исламистов на прайд в Вене

Глава службы внутренней разведки Австрии сообщил журналистам,

что подозреваемые мужчины в возрасте 14, 17 и 20 лет были арестованы перед началом субботнего прайда, в котором приняли участие около 300 000 человек, сообщает общественный телеканал ORF.

Он заявил, что "никакой опасности для участников прайда не было".

Спецслужба получила информацию о планах подозреваемых, держала их на "постоянном контроле" и задержала по указанию прокуратуры после субботних обысков, в ходе которых были обнаружены различные улики, в том числе оружие, сообщает ORF.

Спецслужбы добавили, что подозреваемые являются гражданами Австрии боснийского и чеченского происхождения, и один из них уже фигурировал в других контртеррористических расследованиях.

"В Европе снова раздаются призывы к терактам, и Европол всего несколько дней назад опубликовал отчет по этому поводу. Мы относимся к этому очень серьезно", - заявил представитель австрийских спецслужб.